Як подовжити роботу ноутбука вдвічі — 7 трюків у Windows

Робота за ноутбуком. Фото: Unsplash

Багато власників нових ноутбуків розраховують на заявлені виробником 8-10 годин роботи, а фактично отримують уполовину менше. Декілька простих налаштувань Windows 11 і популярних програм допоможуть повернути втрачені години й обійтися без зарядки довше.

Про це пише NV.

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Енергоощадження одним натисканням

У панелі швидких дій (Win + A) з'явилася кнопка "Енергоощадження" із піктограмою листка. Одне натискання — і Windows призупиняє фонову синхронізацію, трохи знижує яскравість екрана та обмежує максимальну частоту процесора, не відключаючи Wi-Fi й сповіщення. Функцію можна налаштувати так, щоб вона активувалася автоматично після досягнення заданого рівня заряду та додавала приблизно годину автономної роботи.

Обмеження частоти оновлення дисплея

Екрани з частотою понад 60 Гц виглядають плавніше, але навантажують графіку й батарею. У меню "Параметри" — "Система" — "Дисплей" — "Додаткові параметри" дисплея вимкніть "Динамічну частоту оновлення" або вручну встановіть 60 Гц. На багатьох моделях це економить 10-15 Вт, що дорівнює ще одній годині потокового відео.

"Охолоджений" режим для фонових процесів

Windows 11 дозволяє позначати фонові потоки як Eco QoS, аби вони споживали менше енергії. Утиліти на кшталт EnergyStarX вмикають цю опцію без зайвих зусиль, а досвідчені користувачі можуть зробити це через PowerShell. У результаті резервні процеси не відбиратимуть ресурси у інших важливих вкладок.

Ефективність під контролем у диспетчері завдань

Коли потрібно вручну "приструнити" ненажерливий застосунок, відкрийте диспетчер завдань, натисніть правою кнопкою на програму та оберіть "Режим ефективності". Windows знизить її пріоритет, увімкне Eco QoS і зменшить навантаження на процесор, що позначиться як на тиші кулерів, так і на часі роботи.

"Дієта" для браузера

У Microsoft Edge режим ефективності разом зі сплячими вкладками зупиняє неактивні сайти вже через 30 секунд. За підрахунками Microsoft, це додає приблизно 25 хвилин автономності 15-дюймовому ноутбуку. Зайдіть у "Параметри" — "Система та продуктивність", активуйте режим і задайте час переходу вкладок у сон.

Відтворення відео без дискретної графіки

Під час перегляду потокового відео дискретна відеокарта зайва — інтегроване ядро справляється з 1080p і споживає менше енергії. У "Параметри" — "Система" — "Дисплей" — "Графіка" знайдіть свій браузер, відкрийте "Параметри" та призначте його "Енергоощадному графічному процесору".

Глобальний екорежим для відео

Ще одна корисна опція схована у "Параметри" — "Програми" — "Відтворення відео". Тут можна обрати пріоритет "Енергоощадження", аби Windows знижувала роздільну здатність декодування, обмежувала яскравість HDR і скорочувала буферизацію. Легке зниження якості компенсується ще приблизно пів години роботи без розетки.

Нагадаємо, блок живлення здається звичайною частиною комплекту, поки раптом ноутбук не відмовляється вмикатися. Насправді декілька щоденних звичок можуть поступово зношувати кабель і навіть прискорити ламання самого пристрою.

Також ми писали, що економія на ноутбуці не обов'язково означає втрату в якості. Навіть у ціновому діапазоні до 500 доларів можна знайти гідні варіанти — за умови, що користувач не ігнорує важливі характеристики, які відповідають його потребам.