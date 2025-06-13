Как продлить работу ноутбука вдвое — 7 трюков в Windows

Работа за ноутбуком. Фото: Unsplash

Многие владельцы новых ноутбуков рассчитывают на заявленные производителем 8-10 часов работы, а фактически получают вполовину меньше. Несколько простых настроек Windows 11 и популярных программ помогут вернуть потерянные часы и обойтись без зарядки дольше.

Об этом пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Энергосбережение одним нажатием

В панели быстрых действий (Win + A) появилась кнопка "Энергосбережение" с пиктограммой листка. Одно нажатие — и Windows приостанавливает фоновую синхронизацию, немного снижает яркость экрана и ограничивает максимальную частоту процессора, не отключая Wi-Fi и оповещения. Функцию можно настроить так, чтобы она активировалась автоматически по достижении заданного уровня заряда и добавляла примерно час автономной работы.

Ограничение частоты обновления дисплея

Экраны с частотой свыше 60 Гц выглядят плавнее, но нагружают графику и батарею. В меню "Параметры" — "Система" — "Дисплей" — "Дополнительные параметры" дисплея отключите "Динамическую частоту обновления" или вручную установите 60 Гц. На многих моделях это экономит 10-15 Вт, что равно еще одному часу потокового видео.

"Охлажденный" режим для фоновых процессов

Windows 11 позволяет обозначать фоновые потоки как Eco QoS, чтобы они потребляли меньше энергии. Утилиты вроде EnergyStarX включают эту опцию без лишних усилий, а опытные пользователи могут сделать это через PowerShell. В результате резервные процессы не будут отбирать ресурсы у других важных вкладок.

Эффективность под контролем в диспетчере задач

Когда нужно вручную "приструнить" прожорливое приложение, откройте диспетчер задач, нажмите правой кнопкой на программу и выберите "Режим эффективности". Windows снизит ее приоритет, включит Eco QoS и уменьшит нагрузку на процессор, что скажется как на тишине кулеров, так и на времени работы.

"Диета" для браузера

В Microsoft Edge режим эффективности вместе со спящими вкладками останавливает неактивные сайты уже через 30 секунд. По подсчетам Microsoft, это добавляет примерно 25 минут автономности 15-дюймовому ноутбуку. Зайдите в "Параметры" — "Система и производительность", активируйте режим и задайте время перехода вкладок в сон.

Воспроизведение видео без дискретной графики

При просмотре потокового видео дискретная видеокарта лишняя — интегрированное ядро справляется с 1080p и потребляет меньше энергии. В "Параметры" — "Система" — "Дисплей" — "Графика" найдите свой браузер, откройте "Параметры" и назначьте его "Энергосберегающему графическому процессору".

Глобальный экорежим для видео

Еще одна полезная опция спрятана в "Параметры" — "Программы" — "Воспроизведение видео". Здесь можно выбрать приоритет "Энергосбережение", чтобы Windows снижала разрешение декодирования, ограничивала яркость HDR и сокращала буферизацию. Легкое снижение качества компенсируется еще примерно полчаса работы без розетки.

Напомним, блок питания кажется обычной частью комплекта, пока вдруг ноутбук не отказывается включаться. На самом деле несколько ежедневных привычек могут постепенно изнашивать кабель и даже ускорить поломку самого устройства.

Также мы писали, что экономия на ноутбуке не обязательно означает потерю в качестве. Даже в ценовом диапазоне до 500 долларов можно найти достойные варианты — при условии, что пользователь не игнорирует важные характеристики, которые соответствуют его потребностям.