Главная Технологии Почему зарядка до 100% вредит батарее ноутбука

Почему зарядка до 100% вредит батарее ноутбука

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:32
Секрет долговечной батареи ноутбука — почему не стоит заряжать его до 100%
Ноутбук на зарядке. Фото: Unsplash

Когда индикатор батареи приближается к 100%, кажется, что устройство готово ко всему. Но постоянное держание ноутбука "под завязку" ускоряет износ литий-ионного аккумулятора и со временем сокращает автономность.

Об этом пишет Pixelinform.

Почему 100% — это стресс для аккумулятора

Представьте резиновую ленту: если держать ее максимально натянутой часами, она теряет эластичность и рвется. То же самое происходит с элементами литий-ионной батареи, когда ее постоянно удерживают на 100% — внутри ускоряются химические процессы, уменьшающие максимальную емкость. Дополнительное тепло во время работы и зарядки усиливает эффект и ускоряет деградацию.

Одним из эффективных решений является применение правила "20-80". Применить его просто:

  • в ноутбуках Dell, Lenovo, ASUS, HP и других часто есть утилиты вроде "Оптимизации батареи" или "Режима сохранения аккумулятора". Они могут ограничивать заряд на уровне примерно 80-85%, особенно когда устройство постоянно подключено к сети;
  • если таких опций нет, подключайте зарядку около 20-30% и отсоединяйте на 80-90%. Не оставляйте ноутбук на зарядке на всю ночь — сделайте частичные подзарядки привычкой.

Зарядка частичными циклами также имеет смысл. Известный миф о "полный разряд/полный заряд" касался никелевых батарей, которые в современных гаджетах не используются. Частичные подзарядки для литий-ионных аккумуляторов более полезны.

Уход за батареей — это набор простых привычек: избегайте постоянных 100%, держитесь диапазона 20-80% и не перегревайте устройство. Так вы продлите срок службы аккумулятора и отложите расходы на замену.

Напомним, ноутбуки обеспечивают мобильность, но за это приходится рассчитываться громоздким зарядным устройством. В отличие от компактных адаптеров для смартфонов, большинство ноутбучных зарядок имеют большой трансформатор посреди кабеля.

Также мы писали, что современные ноутбуки умеют автоматически прекращать зарядку, когда аккумулятор достигает 100%. Поэтому постоянное подключение к розетке не вредит батарее, но есть нюансы, которые стоит учитывать.

гаджеты ноутбук компьютеры зарядка зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
