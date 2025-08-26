ТОП-5 ноутбуків для школи та студентів у 2025 році — характеристики й ціни

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

Шкільне навчання потребує надійного й зручного пристрою, який витримає онлайн-уроки, реферати, презентації та відеозв'язок. На ринку є щонайменше п'ять моделей ноутбуків, які пропонують комфорт і ефективність.

Asus Vivobook 16X

Доступний ноутбук для повсякденних завдань: навчальні тексти, браузер та онлайн-лекції.

Ноутбук Asus Vivobook 16X. Фото: ek.ua

Оснащений процесорами AMD Ryzen 5/7 і великим 16-дюймовим екраном Full HD. Можна збільшити оперативну пам'ять до 16 ГБ, що рідкість для своєї ціни. Вага близько 1,8 кг, батарея тримає до 8 годин — цілком достатньо для навчання і дозвілля.

Ціни на ноутбук починаються від 23 549 грн.

Acer Chromebook Plus 514

Простий і легкий Chromebook для студентів, які навчаються через хмарні сервіси.

Ноутбук Acer Chromebook Plus 514. Фото: ek.ua

14-дюймовий екран, процесор Intel Core i5 і до 12 годин автономності. Ідеальний для роботи в Google Docs, Zoom і браузері. Вага близько 1,3 кг, є підтримка Android-додатків. Недорогий і зручний варіант для повсякденного навчання.

Ціни починаються від 28 599 грн.

HP Chromebook Plus 15.6

Хромбук із великим екраном для тих, хто любить просторе робоче місце.

Ноутбук HP Chromebook Plus 15.6. Фото: Rozetka

15,6-дюймовий дисплей, до 10 годин роботи без підзарядки та підтримка Android-додатків. Підійде для онлайн-навчання, перегляду лекцій і роботи з документами. Трохи важчий за компактні моделі, але компенсує це діагоналлю.

Ціни починаються від 16 700 грн.

Microsoft Surface Laptop 13

Стильний і легкий ноутбук із 13,5-дюймовим сенсорним екраном 3:2, зручним для читання та нотаток.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 13. Фото: ek.ua

Працює на Intel або AMD Ryzen, підтримує до 16 ГБ ОЗП. Вага всього 1,3 кг, батарея тримає до 15 годин. Чудовий вибір для студентів, які багато рухаються і цінують компактність.

Ціни починаються від 26 860 грн.

Apple MacBook Air 13 (M3)

Новий MacBook Air отримав свіжий чип M3, який поєднує потужність і енергоефективність.

Ноутбук Apple MacBook Air 13. Фото: ek.ua

13,6-дюймовий екран Liquid Retina XDR з високою деталізацією чудово підходить для навчання та медіа. Важить менш як 1,3 кг, працює до 15 годин, а безшумний корпус без вентилятора робить його непомітним навіть у бібліотеці. Ідеальний для студентів, які цінують легкість і автономність.

Ціни починаються від 36 599 грн.

