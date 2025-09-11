Переміщення iPhone 17 через кордон — до чого готуватися українцям, які куплять нову техніку

iPhone 17 Air. Фото: кадр із відео

Компанія Apple презентувала нові моделі iPhone 17 на початку вересня 2025 року, а деякі українські магазини вже відкрили передзамовлення на гаджети. Не виключено, що наші громадяни за кордоном планують купити новенький смартфон чи навіть кілька, після чого повернутися з ними в Україну. Але варто пам’ятати, що існують митні вимоги.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної митної служби.

Правила декларування техніки

Закон дозволяє українцям переміщувати через кордон будь-які особисті речі без письмового декларування. Вони не повинні мати ознак комерції, наприклад, брендованого пакування, супровідних документів, чеків, перевищення допустимої кількості. Особистим вважається:

одяг у валізі на одну людину;

техніка в кількості до 1 штуки різного виду;

косметика (до 1-2 одиниць кожного типу);

коштовності з ознаками використання.

Водночас якщо предмет має вигляд нового, переміщується в упаковці чи понад кількісний ліміт, то співробітники митниці можуть визнати його товаром комерційного призначення. Це саме стосується подарунків, придбаних за кордоном для себе чи іншої людини.

"Слід пам’ятати про норми "безмитного" ввезення на територію України. Одна особа може ввезти товари на суму до 500 євро при переміщенні автомобільним, залізничним чи морським транспортом", — констатували фахівці.

Іншими словами, поїхати в ЄС за новеньким iPhone 17 і ввезти його в Україну без митних платежів ("зеленим" коридором) не вийде. Спроба ухилитися від декларування, наприклад, заховавши смартфон у посилці, буде марною. Міжнародні поштові відправлення проходять сканування сучасними системами, тому приховати техніку не вдасться.

Зауважимо, вказані правила діють для українських громадян, які здійснюють поїздки раз протягом 72 годин. У разі частішого перетину кордону доведеться декларувати й оподатковувати всі товари, незалежно від вартості чи кількості.

Що ще варто знати українцям

