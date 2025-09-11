Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Купить iPhone 17 дешевле за границей не выйдет — что нужно знать

Купить iPhone 17 дешевле за границей не выйдет — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:52
Перемещение iPhone 17 через границу — к чему готовиться украинцам, которые купят новую технику
iPhone 17 Air. Фото: кадр из видео

Компания Apple презентовала новые модели iPhone 17 в начале сентября 2025 года, а некоторые украинские магазины уже открыли предзаказ на гаджеты. Не исключено, что наши граждане за рубежом планируют купить новенький смартфон или даже несколько, после чего вернуться с ними в Украину. Но стоит помнить, что существуют таможенные требования.

Об этом говорится на официальном сайте Государственной таможенной службы.

Реклама
Читайте также:

Правила декларирования техники

Закон позволяет украинцам перемещать через границу любые личные вещи без письменного декларирования. Они не должны иметь признаков коммерции, например, брендированной упаковки, сопроводительных документов, чеков, превышения допустимого количества. Личным считается:

  • одежда в чемодане на одного человека;
  • техника в количестве до 1 штуки разного вида;
  • косметика (до 1-2 единиц каждого типа);
  • драгоценности с признаками использования.

Но если предмет имеет вид нового, перемещается в упаковке или сверх количественного лимита, то сотрудники таможни могут признать его товаром коммерческого назначения. Это же касается подарков, приобретенных за рубежом для себя или другого человека.

"Следует помнить о нормах "беспошлинного" ввоза на территорию Украины. Одно лицо может ввезти товары на сумму до 500 евро при перемещении автомобильным, железнодорожным или морским транспортом", — констатировали специалисты.

Иными словами, поехать в ЕС за новеньким iPhone 17 и ввезти его в Украину без таможенных платежей ("зеленым" коридором) не получится. Попытка уклониться от декларирования, например, спрятав смартфон в посылке, будет тщетной. Международные почтовые отправления проходят сканирование современными системами, поэтому скрыть технику не удастся.

Отметим, указанные правила действуют для украинских граждан, которые осуществляют поездки один раз в течение 72 часов. В случае более частого пересечения границы придется декларировать и облагать налогом все товары, независимо от стоимости или количества.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит задуматься над покупкой ноутбука с хорошей автономией, то есть такого, который долго держит заряд. Учитывая потенциальные проблемы со светом из-за российских обстрелов, не помешает обеспечить себя энергоэффективной техникой.

Также мы писали, что с 10 сентября еЧерга стала единым сервисом для выезда водителей за границу — подавать заявку в "Шлях" мужчинам больше не нужно. Проверку данных будут осуществлять пограничники и Укртрансбезопасность.

граница смартфон покупки таможня iPhone 17
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации