Перемещение iPhone 17 через границу — к чему готовиться украинцам, которые купят новую технику

Компания Apple презентовала новые модели iPhone 17 в начале сентября 2025 года, а некоторые украинские магазины уже открыли предзаказ на гаджеты. Не исключено, что наши граждане за рубежом планируют купить новенький смартфон или даже несколько, после чего вернуться с ними в Украину. Но стоит помнить, что существуют таможенные требования.

Об этом говорится на официальном сайте Государственной таможенной службы.

Правила декларирования техники

Закон позволяет украинцам перемещать через границу любые личные вещи без письменного декларирования. Они не должны иметь признаков коммерции, например, брендированной упаковки, сопроводительных документов, чеков, превышения допустимого количества. Личным считается:

одежда в чемодане на одного человека;

техника в количестве до 1 штуки разного вида;

косметика (до 1-2 единиц каждого типа);

драгоценности с признаками использования.

Но если предмет имеет вид нового, перемещается в упаковке или сверх количественного лимита, то сотрудники таможни могут признать его товаром коммерческого назначения. Это же касается подарков, приобретенных за рубежом для себя или другого человека.

"Следует помнить о нормах "беспошлинного" ввоза на территорию Украины. Одно лицо может ввезти товары на сумму до 500 евро при перемещении автомобильным, железнодорожным или морским транспортом", — констатировали специалисты.

Иными словами, поехать в ЕС за новеньким iPhone 17 и ввезти его в Украину без таможенных платежей ("зеленым" коридором) не получится. Попытка уклониться от декларирования, например, спрятав смартфон в посылке, будет тщетной. Международные почтовые отправления проходят сканирование современными системами, поэтому скрыть технику не удастся.

Отметим, указанные правила действуют для украинских граждан, которые осуществляют поездки один раз в течение 72 часов. В случае более частого пересечения границы придется декларировать и облагать налогом все товары, независимо от стоимости или количества.

Что еще нужно знать украинцам

