Уже с 10 сентября — в Украине заработают новые условия пересечения границы для водителей

Сканирование авто на границе. Фото: УНИАН

Со среды, 10 сентября, стартуют обновления относительно процесса регистрации в системе єЧерга для украинских водителей. Отныне для выезда за границу не нужно подавать заявку в системе "Шлях".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"С 8:00 10 сентября система єЧерга будет работать как единое окно. То есть перевозчик или водитель будут заполнять данные один раз, при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы", — пояснили в ведомстве.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе єЧерги. Со своей стороны система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющейся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

Как пояснили в Минразвития, к выезду допускаются только водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

имеют актуальные паспортные данные, которые совпадают с загранпаспортом;

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в єЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

В свою очередь перевозчикам ведомство порекомендовало проверить актуальность и точность данных водителей в ЕКИС, а в случае увольнения водителя — обязательно убедиться, что не имеет он активной очереди в єЧерге. Если есть — сначала необходимо заменить водителя в єЧерге, затем проставить дату его увольнения в ЕКИС.

В Минразвития ожидают, что такое решение позволит упростить логистику и уменьшить бюрократическую нагрузку для бизнеса.

