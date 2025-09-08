Видео
Главная Экономика Для водителей изменят условия пересечения границы — что известно

Для водителей изменят условия пересечения границы — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:45
Уже с 10 сентября — в Украине заработают новые условия пересечения границы для водителей
Сканирование авто на границе. Фото: УНИАН

Со среды, 10 сентября, стартуют обновления относительно процесса регистрации в системе єЧерга для украинских водителей. Отныне для выезда за границу не нужно подавать заявку в системе "Шлях".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

"С 8:00 10 сентября система єЧерга будет работать как единое окно. То есть перевозчик или водитель будут заполнять данные один раз, при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы", — пояснили в ведомстве.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе єЧерги. Со своей стороны система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющейся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

Как пояснили в Минразвития, к выезду допускаются только водители, которые:

  • внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;
  • имеют актуальные паспортные данные, которые совпадают с загранпаспортом;
  • используют именно тот загранпаспорт, который внесен в єЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

В свою очередь перевозчикам ведомство порекомендовало проверить актуальность и точность данных водителей в ЕКИС, а в случае увольнения водителя — обязательно убедиться, что не имеет он активной очереди в єЧерге. Если есть — сначала необходимо заменить водителя в єЧерге, затем проставить дату его увольнения в ЕКИС.

В Минразвития ожидают, что такое решение позволит упростить логистику и уменьшить бюрократическую нагрузку для бизнеса.

Ранее мы писали, что сейчас происходит на границе после разрешения на пересечение мужчинам возрастной категории 18-22 года.

Также узнавайте, может ли человек потерять право на наследство, если он покинул территорию Украины незаконно.

граница заграница водители перевозки выезд за границу
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
