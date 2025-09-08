Вже з 10 вересня — в Україні запрацюють нові умови перетину кордону для водіїв

Сканування авто на кордоні. Фото: УНІАН

З середи, 10 вересня, стартують оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для українських водіїв. Відтепер для виїзду за кордон не потрібно подавати заявку в системі "Шлях".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

"З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону", — пояснили у відомстві.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Як пояснили у Мінрозвитку, до виїзду допускаються лише водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

мають актуальні паспортні дані, які збігаються із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

Своєю чергою перевізникам відомство порекомендувало перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС, а у разі звільнення водія — обовʼязково впевнитися, що не має він активної черги в єЧерзі. Якщо є — спочатку необхідно замінити водія в єЧерзі, потім проставити дату його звільнення в ЄКІС.

У Мінрозвитку очікують, що таке рішення дозволить спростити логістику та зменшити бюрократичне навантаження для бізнесу.

Раніше ми писали, що наразі відбувається на кордоні після дозволу на перетин чоловікам вікової категорії 18-22 роки.

Також дізнавайтеся, чи може людина втратити право на спадщину, якщо вона залишила територію України незаконно.