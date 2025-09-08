Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Для водіїв змінять умови перетину кордону — що відомо

Для водіїв змінять умови перетину кордону — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:45
Вже з 10 вересня — в Україні запрацюють нові умови перетину кордону для водіїв
Сканування авто на кордоні. Фото: УНІАН

З середи, 10 вересня, стартують оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для українських водіїв. Відтепер для виїзду за кордон не потрібно подавати заявку в системі "Шлях".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Реклама
Читайте також:

"З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону", — пояснили у відомстві.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Як пояснили у Мінрозвитку, до виїзду допускаються лише водії, які:

  • внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;
  • мають актуальні паспортні дані, які збігаються із закордонним паспортом;
  • використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

Своєю чергою перевізникам відомство порекомендувало перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС, а у разі звільнення водія —  обовʼязково впевнитися, що не має він активної черги в єЧерзі. Якщо є — спочатку необхідно замінити водія в єЧерзі, потім проставити дату його звільнення в ЄКІС.

У Мінрозвитку очікують, що таке рішення дозволить спростити логістику та зменшити бюрократичне навантаження для бізнесу.

Раніше ми писали, що наразі відбувається на кордоні після дозволу на перетин чоловікам вікової категорії 18-22 роки.

Також дізнавайтеся, чи може людина втратити право на спадщину, якщо вона залишила територію України незаконно.

кордон закордон водії перевезення виїзд за кордон
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації