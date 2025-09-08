Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Чи можуть позбавити спадку за незаконний виїзд з України

Чи можуть позбавити спадку за незаконний виїзд з України

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 07:15
Спадщина в Україні — чи можна залишитись без майна через незаконний виїзд за кордон
Юрист тримає аркуш паперу і ручку. Фото: Freepik

Оформлення спадщини в Україні має велику кількість нюансів та тонкостей, про які не всі знають. Деякі громадяни навіть можуть втратити можливість отримати майно свого родича. Та чи можуть позбавити спадку через незаконний виїзд з України?

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис в коментарі Новини.LIVE пояснив, чи може людина втратити право на спадщину, якщо вона залишила територію України незаконно.

Реклама
Читайте також:

Чи втрачають українці право на спадок через нелегальний виїзд з країни

Юрист нагадав, що спадщина в Україні приймається у визначені законом строки — шість місяців від дня смерті спадкодавця або дати його офіційного визнання померлим.

В умовах воєнного стану цей термін подовжено до десяти місяців. У цей час спадкоємці мають звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

При цьому, за його словами, незаконний виїзд за кордон не є підставою для позбавлення права на спадщину. Така норма суперечила б як чинному законодавству, так і основним принципам спадкового права.

"Якщо ми говоримо, що, наприклад, людина, з тих чи інших підстав, незаконно перетнула кордон, то вона за це несе кримінальну відповідальність. А набуття спадщини — зовсім інше питання, яке абсолютно не дотичне до питання перетину кордону", — наголошує Станіслав Борис.

Він також додав, що навіть санкції чи конфіскація майна не стосуються спадкових прав. Це пов’язано з тим, що на момент вчинення правопорушення людина ще не є власником спадкового майна. Вона набуває його лише після прийняття спадщини, тому санкції на таке майно не поширюються.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що згідно із законом, спадок зазвичай дістається родичам у певній черговості, а якщо є заповіт — зазначеним у ньому особам. Багато українців тримають домашніх тварин і цікавляться, чи можна подбати про них після своєї смерті.

Також ми розповідали, що спадкування часто стає джерелом сімейних конфліктів. Наявність заповіту не завжди може розв'язати проблему, адже навіть ті, хто формально має право на майно, можуть бути позбавлені спадщини.

закон документи спадок майно виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації