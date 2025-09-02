Відео
Головна Економіка Частку спадку одного з родичів можуть віддати іншим — причина

Частку спадку одного з родичів можуть віддати іншим — причина

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:15
Частку спадщини одного з родичів можуть поділити між іншими — коли можна залишитись ні з чим
Юрист робить помітки. Фото: Freepik

Права на майно померлого переходять до його родичів за законом або до осіб згаданих у заповіті. Однак в окремих випадках частку, яку мав би отримати один зі спадкоємців, можуть поділити між іншими людьми.

Про те, чому частку одного зі спадкоємців можуть поділити між іншими претендентами на майно, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.  

Читайте також:

Коли частку спадщини людини можуть поділити між іншими родичами

В Україні спадкоємці можуть бути визнані недостойними й втратити право на спадщину, якщо вони поводяться недобросовісно щодо померлого. У такому випадку їхня частка розподіляється пропорційно між іншими спадкоємцями. Всі рішення про позбавлення права на спадкування приймає суд відповідно до закону.

Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, існують конкретні підстави для позбавлення спадкоємця права на майно як за законом, так і за заповітом. Наприклад, особи, які навмисно позбавили життя спадкодавця або будь-якого іншого спадкоємця, або намагалися це зробити, не можуть отримати спадщину. 

Виняток — випадки, коли спадкодавець усвідомлено призначив таку особу спадкоємцем у заповіті. Якщо смерть сталася з необережності, особа все одно залишається спадкоємцем. Діти до 14 років і недієздатні особи не можуть визнати негідними.

Позбавити права на спадщину можуть також тих, хто заважав скласти або змінити заповіт, щоб збільшити власну частку або передати її іншим. Це може бути: 

  • примус до складання заповіту;
  • фальсифікація документа;
  • тиск на інших спадкоємців. 

Визнання спадкоємця недостойним у таких випадках відбувається лише через суд. Батьки, які на момент відкриття спадщини були позбавлені батьківських прав і не поновили їх, не можуть успадковувати після своєї дитини. При цьому права дитини спадкувати після батьків не скасовується.

Також суд може позбавити спадщини родичів, які ухилялися від утримання спадкодавця. Це стосується батьків, дітей, усиновлювачів та усиновлених, якщо встановлено, що вони свідомо не виконували свої обов’язки, хоча могли це зробити. 

Чи завжди подружжя успадковує майно одне після одного

Спадкоємці, які перебували у шлюбі, що суд визнав недійсним, не можуть успадковувати один після одного. Недійсним може бути шлюб з особою, що вже перебуває в інших офіційних відносинах, а також між близькими родичами, з недієздатною особою, укладений без добровільності або з порушенням вікових обмежень. 

Навіть після смерті одного з подружжя суд може визнати шлюб недійсним, що впливає на право другого подружжя отримати частку спадщини. Особи, права яких були порушені через такий шлюб, можуть захищати свої інтереси в суді.

Окрім того, спадкоємці можуть втратити право на майно, якщо свідомо не надавали допомогу спадкодавцю у безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або інвалідність. В усіх випадках остаточне рішення про позбавлення спадщини приймає суд.

Раніше ми писали, що будь-яка особа може заздалегідь визначити, хто успадкує її майно після смерті, оформивши заповіт. У ньому можна призначити спадкоємців будь-якого типу — від рідних до сторонніх осіб, підприємств, організацій або навіть держави.

Також ми розповідали, що спадкування передбачає не лише право на отримання майна, а й певні обов’язки. Окрім оформлення документів на власність, спадкоємці повинні враховувати податкові аспекти. У 2025 році діють нові правила, які варто знати, щоб уникнути проблем із законом та зайвих штрафів.

закон документи спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
