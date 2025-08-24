Спадщина у 2025 році — які податки доведеться сплатити та за що можна отримати штраф

Жінці дають документи. Фото: Freepik

Отримання спадщини — це не лише право, а й певні зобов’язання. Крім переоформлення майна, спадкоємці мають враховувати питання оподаткування. У 2025 році діють оновлені правила, які важливо знати, щоб уникнути штрафів і непорозумінь.

Про те, за що повинні платити спадкоємці та чому їх можуть оштрафувати у 2025 році, пояснили на сайті Зеленопідської територіальної громади.

Що таке спадщина і що до неї входить

Під спадщиною розуміють усі активи, права та зобов’язання, що залишилися після смерті особи. Це може бути:

будинки;

квартири;

цінні папери;

земельні ділянки;

транспортні засоби;

корпоративні права та акції;

боргові зобов’язання померлого;

грошові кошти у вигляді депозитів або готівки.

Іншими словами, до спадщини належить усе майно, яке передається спадкоємцям за законом або за заповітом.

Щороку правила оподаткування спадщини змінюються через оновлення Податкового кодексу України. Через складність норм та численні юридичні нюанси багато українців стикаються з проблемами при оформленні спадкових прав. Неправильне тлумачення закону може призвести до штрафів і затримок у переоформленні майна.

Оподаткування спадщини регулюється Податковим кодексом України. Згідно з ним фізичні особи, які отримують спадкове майно, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір, якщо не мають пільг. При цьому розмір податку залежить від ступеня споріднення між спадкодавцем і спадкоємцем.

Які податки сплачують спадкоємці

Для близьких родичів першої черги: батьків, дітей та подружжя — передбачено повне звільнення від сплати ПДФО і військового збору. Такі спадкоємці також не подають податкову декларацію. Те саме стосується другої черги споріднення, до якої належать рідні брати, сестри, бабусі, дідусі. Пільги мають і деякі інші категорії осіб. Наприклад:

діти-сироти;

люди з інвалідністю І групи;

діти, позбавлені батьківського піклування.

Вони не платять податок за умови, що спадковим об’єктом є нерухомість, рухоме майно або кошти. Якщо ж до спадщини входять інші види активів, вони оподатковуються на загальних підставах.

Для родичів, які не належать до першої чи другої черги (наприклад, дядьки, тітки або племінники), ставка ПДФО становить 5% від вартості отриманого майна плюс 1,5% військового збору. У такому разі обов’язкове подання декларації.

Якщо одна зі сторін є нерезидентом, податок значно зростає — до 18% плюс військовий збір у розмірі 1,5%, незалежно від ступеня споріднення.

Чому спадкоємці можуть отримати штраф

Передусім проводиться оцінка майна — на основі експертної оцінки або даних БТІ для нерухомості. Це необхідно для визначення податкової бази. Після цього спадкоємець отримує податкове повідомлення і має 60 днів для сплати податку.

Прострочення тягне за собою штрафи та пеню. Якщо спадкоємець зобов’язаний декларувати дохід, він повинен подати декларацію до податкової служби до 1 травня року, наступного за роком отримання спадщини.

Нерухомість оцінюється за ринковою вартістю на момент переходу права власності. Якщо спадщина включає кілька об’єктів, кожен оцінюють окремо. Грошові кошти: депозити, готівка та інші фінансові активи — оподатковуються за загальними правилами, але необхідно підтвердити право на ці кошти.

Для акцій та корпоративних прав може знадобитися спеціальна оцінка, а також враховуються особливості оподаткування дивідендів.

Раніше ми писали, що кожен має можливість завчасно визначити, кому дістанеться його майно після смерті, оформивши заповіт. У цьому документі дозволено зазначати будь-яких осіб — родичів чи сторонніх, а також компанії, організації або навіть державу.

Також ми розповідали, що в Україні після смерті людини її спадкоємці отримують не лише належне їй майно, а й певні боргові зобов’язання. До таких можуть належати кредити, неоплачені аліменти, заборгованість за комунальні послуги, штрафи або інші суми, підтверджені судовими рішеннями.