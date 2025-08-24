Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Расходы и штрафы — что стоит учитывать наследникам в 2025 году

Расходы и штрафы — что стоит учитывать наследникам в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 10:43
Наследство в 2025 году — какие налоги придется уплатить и за что можно получить штраф
Женщине дают документы. Фото: Freepik

Получение наследства — это не только право, но и определенные обязательства. Кроме переоформления имущества, наследники должны учитывать вопросы налогообложения. В 2025 году действуют обновленные правила, которые важно знать, чтобы избежать штрафов и недоразумений.

О том, за что должны платить наследники и почему их могут оштрафовать в 2025 году, объяснили на сайте Зеленоподской территориальной общины.

Реклама
Читайте также:

Что такое наследство и что в него входит

Под наследством понимают все активы, права и обязательства, оставшиеся после смерти человека. Это может быть:

  • дома;
  • квартиры;
  • ценные бумаги;
  • земельные участки;
  • транспортные средства;
  • корпоративные права и акции;
  • долговые обязательства умершего;
  • денежные средства в виде депозитов или наличных денег.

Иными словами, к наследству относится все имущество, которое передается наследникам по закону или по завещанию.

Ежегодно правила налогообложения наследства меняются из-за обновления Налогового кодекса Украины. Из-за сложности норм и многочисленных юридических нюансов многие украинцы сталкиваются с проблемами при оформлении наследственных прав. Неправильное толкование закона может привести к штрафам и задержкам в переоформлении имущества.

Налогообложение наследства регулируется Налоговым кодексом Украины. Согласно ему физические лица, получающие наследственное имущество, должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если не имеют льгот. При этом размер налога зависит от степени родства между наследодателем и наследником.

Какие налоги уплачивают наследники

Для близких родственников первой очереди: родителей, детей и супругов — предусмотрено полное освобождение от уплаты НДФЛ и военного сбора. Такие наследники также не подают налоговую декларацию. То же касается второй очереди родства, к которой относятся родные братья, сестры, бабушки, дедушки. Льготы имеют и некоторые другие категории лиц. Например:

  • дети-сироты;
  • люди с инвалидностью І группы;
  • дети, лишенные родительской опеки.

Они не платят налог при условии, что наследственным объектом является недвижимость, движимое имущество или денежные средства. Если же в наследство входят другие виды активов, они облагаются налогом на общих основаниях.

Для родственников, которые не относятся к первой или второй очереди (например, дяди, тети или племянники), ставка НДФЛ составляет 5% от стоимости полученного имущества плюс 1,5% военного сбора. В таком случае обязательное представление декларации.

Если одна из сторон является нерезидентом, налог значительно возрастает - до 18% плюс военный сбор в размере 1,5%, независимо от степени родства.

Почему наследники могут получить штраф

В первую очередь проводится оценка имущества — на основе экспертной оценки или данных БТИ для недвижимости. Это необходимо для определения налоговой базы. После этого наследник получает налоговое уведомление и имеет 60 дней для уплаты налога.

Просрочка влечет за собой штрафы и пеню. Если наследник обязан декларировать доход, он должен подать декларацию в налоговую службу до 1 мая года, следующего за годом получения наследства.

Недвижимость оценивается по рыночной стоимости на момент перехода права собственности. Если наследство включает несколько объектов, каждый оценивают отдельно. Денежные средства: депозиты, наличные и другие финансовые активы — облагаются налогом по общим правилам, но необходимо подтвердить право на эти средства.

Для акций и корпоративных прав может понадобиться специальная оценка, а также учитываются особенности налогообложения дивидендов.

Ранее мы писали, что каждый имеет возможность заблаговременно определить, кому достанется его имущество после смерти, оформив завещание. В этом документе разрешено указывать любых лиц — родственников или посторонних, а также компании, организации или даже государство.

Также мы рассказывали, что в Украине после смерти человека его наследники получают не только принадлежащее ему имущество, но и определенные долговые обязательства. К таковым могут относиться кредиты, неоплаченные алименты, задолженность за коммунальные услуги, штрафы или другие суммы, подтвержденные судебными решениями.

закон налоги штраф наследство имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации