Наследство в 2025 году — какие налоги придется уплатить и за что можно получить штраф

Получение наследства — это не только право, но и определенные обязательства. Кроме переоформления имущества, наследники должны учитывать вопросы налогообложения. В 2025 году действуют обновленные правила, которые важно знать, чтобы избежать штрафов и недоразумений.

О том, за что должны платить наследники и почему их могут оштрафовать в 2025 году, объяснили на сайте Зеленоподской территориальной общины.

Что такое наследство и что в него входит

Под наследством понимают все активы, права и обязательства, оставшиеся после смерти человека. Это может быть:

дома;

квартиры;

ценные бумаги;

земельные участки;

транспортные средства;

корпоративные права и акции;

долговые обязательства умершего;

денежные средства в виде депозитов или наличных денег.

Иными словами, к наследству относится все имущество, которое передается наследникам по закону или по завещанию.

Ежегодно правила налогообложения наследства меняются из-за обновления Налогового кодекса Украины. Из-за сложности норм и многочисленных юридических нюансов многие украинцы сталкиваются с проблемами при оформлении наследственных прав. Неправильное толкование закона может привести к штрафам и задержкам в переоформлении имущества.

Налогообложение наследства регулируется Налоговым кодексом Украины. Согласно ему физические лица, получающие наследственное имущество, должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если не имеют льгот. При этом размер налога зависит от степени родства между наследодателем и наследником.

Какие налоги уплачивают наследники

Для близких родственников первой очереди: родителей, детей и супругов — предусмотрено полное освобождение от уплаты НДФЛ и военного сбора. Такие наследники также не подают налоговую декларацию. То же касается второй очереди родства, к которой относятся родные братья, сестры, бабушки, дедушки. Льготы имеют и некоторые другие категории лиц. Например:

дети-сироты;

люди с инвалидностью І группы;

дети, лишенные родительской опеки.

Они не платят налог при условии, что наследственным объектом является недвижимость, движимое имущество или денежные средства. Если же в наследство входят другие виды активов, они облагаются налогом на общих основаниях.

Для родственников, которые не относятся к первой или второй очереди (например, дяди, тети или племянники), ставка НДФЛ составляет 5% от стоимости полученного имущества плюс 1,5% военного сбора. В таком случае обязательное представление декларации.

Если одна из сторон является нерезидентом, налог значительно возрастает - до 18% плюс военный сбор в размере 1,5%, независимо от степени родства.

Почему наследники могут получить штраф

В первую очередь проводится оценка имущества — на основе экспертной оценки или данных БТИ для недвижимости. Это необходимо для определения налоговой базы. После этого наследник получает налоговое уведомление и имеет 60 дней для уплаты налога.

Просрочка влечет за собой штрафы и пеню. Если наследник обязан декларировать доход, он должен подать декларацию в налоговую службу до 1 мая года, следующего за годом получения наследства.

Недвижимость оценивается по рыночной стоимости на момент перехода права собственности. Если наследство включает несколько объектов, каждый оценивают отдельно. Денежные средства: депозиты, наличные и другие финансовые активы — облагаются налогом по общим правилам, но необходимо подтвердить право на эти средства.

Для акций и корпоративных прав может понадобиться специальная оценка, а также учитываются особенности налогообложения дивидендов.

