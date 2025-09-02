Долю наследства одного из родственников могут поделить между другими — когда можно остаться ни с чем

Юрист делает пометки. Фото: Freepik

Права на имущество умершего переходят к его родственникам по закону или к лицам упомянутых в завещании. Однако в отдельных случаях долю, которую должен был бы получить один из наследников, могут поделить между другими людьми.

О том, почему долю одного из наследников могут поделить между другими претендентами на имущество, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

Реклама

Читайте также:

Когда долю наследства человека могут поделить между другими родственниками

В Украине наследники могут быть признаны недостойными и потерять право на наследство, если они ведут себя недобросовестно по отношению к умершему. В таком случае их доля распределяется пропорционально между другими наследниками. Все решения о лишении права на наследование принимает суд в соответствии с законом.

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, существуют конкретные основания для лишения наследника права на имущество как по закону, так и по завещанию. Например, лица, которые намеренно лишили жизни наследодателя или любого другого наследника, или пытались это сделать, не могут получить наследство.

Исключение — случаи, когда наследодатель осознанно назначил такое лицо наследником в завещании. Если смерть произошла по неосторожности, лицо все равно остается наследником. Дети до 14 лет и недееспособные лица не могут признать недостойными.

Лишить права на наследство могут также тех, кто мешал составить или изменить завещание, чтобы увеличить собственную долю или передать ее другим. Это может быть:

принуждение к составлению завещания;

фальсификация документа;

давление на других наследников.

Признание наследника недостойным в таких случаях происходит только через суд. Родители, которые на момент открытия наследства были лишены родительских прав и не восстановили их, не могут наследовать после своего ребенка. При этом права ребенка наследовать после родителей не отменяется.

Также суд может лишить наследства родственников, которые уклонялись от содержания наследодателя. Это касается родителей, детей, усыновителей и усыновленных, если установлено, что они сознательно не выполняли свои обязанности, хотя могли это сделать.

Всегда ли супруги наследуют имущество друг после друга

Наследники, которые находились в браке, признанном судом недействительным, не могут наследовать друг после друга. Недействительным может быть брак с лицом, которое уже находится в других официальных отношениях, а также между близкими родственниками, с недееспособным лицом, заключенный без добровольности или с нарушением возрастных ограничений.

Даже после смерти одного из супругов суд может признать брак недействительным, что влияет на право второго супруга получить долю наследства. Лица, права которых были нарушены из-за такого брака, могут защищать свои интересы в суде.

Кроме того, наследники могут потерять право на имущество, если сознательно не оказывали помощь наследодателю в беспомощном состоянии из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или инвалидности. Во всех случаях окончательное решение о лишении наследства принимает суд.

Ранее мы писали, что любое лицо может заранее определить, кто унаследует его имущество после смерти, оформив завещание. В нем можно назначить наследников любого типа — от родных до посторонних лиц, предприятий, организаций или даже государства.

Также мы рассказывали, что наследование предусматривает не только право на получение имущества, но и определенные обязанности. Кроме оформления документов на собственность, наследники должны учитывать налоговые аспекты. В 2025 году действуют новые правила, которые стоит знать, чтобы избежать проблем с законом и лишних штрафов.