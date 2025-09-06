Право на спадщину в Україні має свої нюанси — що треба знати спадкоємцям

Людина шукає потрібні документи. Фото: Pexels

Питання набуття спадщини має багато важливих нюансів. Новини.LIVE розбиралися, у яких випадках люди не зможуть отримати майно померлих родичів, що саме не можна передати у спадок та чому спадщина може перейти у власність держави.

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис розповів Новини.LIVE, що основна причина, коли спадщина переходить у власність держави — це відсутність у померлої людини спадкоємців.

За його словами, станом на зараз існує ціла процедура щодо пошуку спадкоємців і, у разі їх незнаходження, передачі майна на баланс державі.

Юрист нагадав, що в Україні для прийняття спадщини встановлено шестимісячний строк, який починається з дня смерті спадкодавця або дня, з якого його оголошено померлим. Однак під час воєнного стану цей термін продовжується до 10 місяців. Спадкоємці повинні подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса протягом цього періоду. Але є нюанс навіть з цим.

"Наприклад, якщо людина через 5-7 років раптово "прокинеться" і скаже: "Ви знаєте, я не знав про те, що цей родич помер, ми там не особливо часто спілкувалися, однак я хочу його майно, як спадкоємець", то він може звернутися до суду і спробувати скасувати рішення про передачу майна на користь держави. І суд буде розглядати цей позов, і навіть може прийняти рішення на користь спадкоємця. Бо європейська практика нам говорить про непорушність правовласності", — розповів Станіслав Борис.

Чи можуть бути позбавленими спадщини особи, що незаконно виїхали за кордон

Ні, це неможливо, оскільки це, за словами юриста, не просто протирічить нинішньому законодавству, але й фундаментальним положенням закону про спадщину.

"Якщо ми говоримо, що, наприклад, людина, з тих чи інших підстав, незаконно перетнула кордон, то вона за це несе кримінальну відповідальність. А набуття спадщини — зовсім інше питання, яке абсолютно не дотичне до питання перетину кордону. Навіть санкції, конфіскація всього майна або певної частки, не впливає на питання набуття спадщини. Бо фактично на момент вчинення злочину особа повинна була володіти цим майном. А якщо вона ще не вступила у право наслідування, то, відповідно, ніякі санкції на спадкове майно не розповсюджуються", — додав адвокат.

Чи можна позбавити спадщини певних родичів

Станіслав Борис наголосив, що таких причин небагато, і вони чітко виписані у законодавстві.

Особу можуть позбавити спадщини за рішенням суду, якщо:

вона умисно позбавила життя спадкодавця або намагалася це зробити;

перешкоджала скласти заповіт або вносити до нього зміни;

не надавала допомоги спадкодавцеві в безпорадному стані (за умови, що суд встановив її неспроможність це зробити);

якщо це батьки, які були позбавлені батьківських прав щодо дитини;

якщо особи, чий шлюб з померлим визнано недійсним.

У яких випадках краще оформити секретний заповіт

Юрист уточнив, що в Україні, згідно закону про нотаріат, будь-який заповіт не підлягає розголошенню до смерті того, хто його складав.

"Тому по великому рахунку, говорити про те, що секретний заповіт краще, ніж звичайний, чи є якісь бенефіти — не можна. Якщо говорити про тонкощі, то тут звичайно, потрібно дивитись на ситуацію в сім'ї, стосунки між рідними, і потім приймати рішення щодо складання секретного чи звичайного заповіту", — додав Станіслав Борис.

Що не можна передати у спадок

Юрист підкреслив, що нині в Україні передавати у спадок можна будь-що, окрім того, що є незаконним.

"Все, що людині належить: нерухоме і рухоме майно, коштовності, якісь особисті речі — фактично все може бути передане у спадок. А от якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть, з часів другої світової війни, не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити, як спадок, бо це заборонено", — пояснив Станіслав Борис.

