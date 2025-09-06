Право на наследство в Украине имеет свои нюансы — что нужно знать наследникам

Человек ищет нужные документы. Фото: Pexels

Вопрос вступления в наследство имеет много важных нюансов. Новини.LIVE разбирались, в каких случаях люди не смогут получить имущество умерших родственников, что именно нельзя передать в наследство и почему наследство может перейти в собственность государства.

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис рассказал Новини.LIVE, что основная причина, когда наследство переходит в собственность государства — это отсутствие у умершего человека наследников.

По его словам, по состоянию на сейчас существует целая процедура по поиску наследников и, в случае их ненахождения, передачи имущества на баланс государству.

Юрист напомнил, что в Украине для принятия наследства установлен шестимесячный срок, который начинается со дня смерти наследодателя или дня, с которого он объявлен умершим. Однако во время военного положения этот срок продлевается до 10 месяцев. Наследники должны подать заявление о принятии наследства к нотариусу в течение этого периода. Но есть нюанс даже с этим.

"Например, если человек через 5-7 лет внезапно "проснется" и скажет: "Вы знаете, я не знал о том, что этот родственник умер, мы там не особо часто общались, однако я хочу его имущество, как наследник", то он может обратиться в суд и попытаться отменить решение о передаче имущества в пользу государства. И суд будет рассматривать этот иск, и даже может принять решение в пользу наследника. Потому что европейская практика нам говорит о незыблемости права собственности", — рассказал Станислав Борис.

Могут ли быть лишены наследства лица, незаконно выехавшие за границу

Нет, это невозможно, поскольку это, по словам юриста, не просто противоречит нынешнему законодательству, но и фундаментальным положениям закона о наследстве.

"Если мы говорим, что, например, человек, по тем или иным основаниям, незаконно пересек границу, то он за это несет уголовную ответственность. А приобретение наследства — совсем другой вопрос, который абсолютно не причастен к вопросу пересечения границы. Даже санкции, конфискация всего имущества или определенной доли, не влияет на вопрос приобретения наследства. Потому что фактически на момент совершения преступления лицо должно было владеть этим имуществом. А если он еще не вступил в право наследования, то, соответственно, никакие санкции на наследственное имущество не распространяются", — добавил адвокат.

Можно ли лишить наследства определенных родственников

Станислав Борис отметил, что таких причин немного, и они четко выписаны в законодательстве.

Человека могут лишить наследства по решению суда, если:

он умышленно лишил жизни наследодателя или пытался это сделать;

препятствовал составить завещание или внести в него изменения;

не оказывал помощи наследодателю в беспомощном состоянии (при условии, что суд установил его неспособность это сделать);

это родители, которые были лишены родительских прав в отношении ребенка;

это человек, чей брак с умершим признан недействительным.

В каких случаях лучше оформить секретное завещание

Юрист уточнил, что в Украине, согласно закону о нотариате, любое завещание не подлежит разглашению до смерти того, кто его составлял.

"Поэтому по большому счету, говорить о том, что секретное завещание лучше, чем обычное, есть ли какие-то бенефиты — нельзя. Если говорить о тонкостях, то здесь конечно, нужно смотреть на ситуацию в семье, отношения между родными, и потом принимать решение о составлении секретного или обычного завещания",— добавил Станислав Борис.

Что нельзя передать по наследству

Юрист подчеркнул, что сейчас в Украине передавать по наследству можно что угодно, кроме того, что является незаконным.

"Все, что человеку принадлежит: недвижимое и движимое имущество, драгоценности, какие-то личные вещи — фактически все может быть передано по наследству. А вот если вдруг у дедушки в гараже стоит, со времен второй мировой войны, не оформленная должным образом немецкая гаубица — то он не сможет ее оформить, как наследство, потому что это запрещено", — пояснил Станислав Борис.

Напомним, по определенным причинам в Украине наследники могут быть признаны недостойными и потерять право на наследство. Соответствующее решение принимает суд в соответствии с законом. Также мы выяснили, что во избежание штрафов и недоразумений наследники должны учитывать вопросы налогообложения.