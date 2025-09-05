Відео
Чи можна в Україні заповісти майно своїй хатній тварині

Чи можна в Україні заповісти майно своїй хатній тварині

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 07:25
Тварини у заповіті — чи можуть українці залишити своє майно улюбленцю
Кішка стоїть на задніх лапах. Фото: Pexels

Зазвичай, при спадкуванні за законом, майно людини переходить до її родичів в порядку черговості, а якщо було складено заповіт — до осіб, згаданих в документі. Багато українців мають домашніх улюбленців, а тому дехто задумається, чи можна подбати про свою хатню тварину в разі своєї смерті.

Про те, чи можна залишити "спадок" своєму домашньому улюбленцю, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи можна заповісти своє майно домашньому улюбленцю

У Сполучених Штатах люди, які мають домашніх улюбленців, все частіше вносять їх до заповіту. Цей тренд швидко поширюється серед власників тварин. Люди прагнуть забезпечити своїм улюбленцям щасливе та безтурботне життя навіть після своєї смерті. 

Якщо раніше тварина в заповіті вважалася рідкістю, то зараз це звична практика, яка стає популярною не лише серед забезпечених громадян. Однак важливо розуміти, що ані в Україні, ані у США домашня тварина не може бути прямим спадкоємцем.

Як в Україні подбати про свого домашнього улюбленця

Згідно зі статтею 1242 Цивільного кодексу України, заповідачу дозволяється визначати умови, від яких залежить перехід спадщини до конкретної особи. Наприклад, умова може вимагати від спадкоємця здобуття освіти або народження дитини.

Якщо умова суперечить закону або моральним принципам суспільства, вона визнається недійсною. Спадкоємець не може оскаржити умову лише тому, що він про неї не знав або її виконання від нього не залежало.

У США для забезпечення майбутнього тварини часто створюють спеціальні трасти: у заповіті не залишають майно безпосередньо тварині, а призначають конкретну людину, яка повинна піклуватися про неї. В Україні є схожий механізм у рамках цивільного права. 

У заповіті можна встановити зобов’язання для спадкоємця — наприклад, доглядати за домашнім улюбленцем або забезпечити йому проживання у квартирі. Виконання такої умови є обов’язковим, і відмовитися від неї спадкоємець не може, якщо хоче отримати спадщину.

Кожному власнику варто заздалегідь продумати, хто буде доглядати його кота чи собаку у випадку смерті. Навіть якщо неможливо гарантувати "розкішне життя", тварині це й не потрібно — головне, щоб поруч була людина, яка її любить та подбає про неї.

Першим кроком слід знайти майбутнього опікуна, який добре ставитиметься до тварин і готовий взяти на себе відповідальність. Потім потрібно звернутися до юриста або нотаріуса, щоб скласти заповіт із відповідними умовами. Такий крок майже повністю усуває ризик того, що ваша тварина залишиться без даху над головою.

Раніше ми писали, що майно померлого переходить до родичів за законом або до осіб, зазначених у заповіті. Проте іноді частка одного зі спадкоємців може бути розподілена між іншими особами.

Також ми розповідали, що отримання спадщини передбачає не лише право на майно, але й певні обов’язки. Спадкоємцям необхідно не тільки переоформити власність, а й врахувати питання податків. 

тварини документи домашні тварини майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
