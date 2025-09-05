Видео
Можно ли в Украине завещать имущество своему домашнему животному

Можно ли в Украине завещать имущество своему домашнему животному

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 07:25
Животные в завещании — могут ли украинцы оставить свое имущество любимцу
Кошка стоит на задних лапах. Фото: Pexels

Обычно, при наследовании по закону, имущество человека переходит к его родственникам в порядке очередности, а если было составлено завещание — к лицам упомянутым в документе. Многие украинцы имеют домашних любимцев, а потому некоторые задумаются, можно ли позаботиться о своем домашнем животном в случае своей смерти.

О том, можно ли оставить "наследство" своему домашнему любимцу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли завещать свое имущество домашнему любимцу

В Соединенных Штатах люди, имеющие домашних питомцев, все чаще вносят их в завещание. Этот тренд быстро распространяется среди владельцев животных. Люди стремятся обеспечить своим любимцам счастливую и беззаботную жизнь даже после своей смерти.

Если раньше животное в завещании считалось редкостью, то сейчас это обычная практика, которая становится популярной не только среди обеспеченных граждан. Однако важно понимать, что ни в Украине, ни в США домашнее животное не может быть прямым наследником.

Как в Украине позаботиться о своем домашнем любимце

Согласно статье 1242 Гражданского кодекса Украины, завещателю разрешается определять условия, от которых зависит переход наследства к конкретному лицу. Например, условие может требовать от наследника получения образования или рождения ребенка.

Если условие противоречит закону или моральным принципам общества, оно признается недействительным. Наследник не может оспорить условие только потому, что он о нем не знал или его выполнение от него не зависело.

В США для обеспечения будущего животного часто создают специальные трасты: в завещании не оставляют имущество непосредственно животному, а назначают конкретного человека, который должен заботиться о нем. В Украине есть похожий механизм в рамках гражданского права.

В завещании можно установить обязательства для наследника — например, ухаживать за домашним любимцем или обеспечить ему проживание в квартире. Выполнение такого условия является обязательным, и отказаться от него наследник не может, если хочет получить наследство.

Каждому владельцу стоит заранее продумать, кто будет ухаживать за его котом или собакой в случае смерти. Даже если невозможно гарантировать "роскошную жизнь", животному это и не нужно — главное, чтобы рядом был человек, который его любит и позаботится о нем.

Первым шагом следует найти будущего опекуна, который будет хорошо относиться к животным и готов взять на себя ответственность. Затем нужно обратиться к юристу или нотариусу, чтобы составить завещание с соответствующими условиями. Такой шаг почти полностью устраняет риск того, что ваше животное останется без крыши над головой.

Ранее мы писали, что имущество умершего переходит к родственникам по закону или к лицам, указанным в завещании. Однако иногда доля одного из наследников может быть распределена между другими лицами.

Также мы рассказывали, что получение наследства предусматривает не только право на имущество, но и определенные обязанности. Наследникам необходимо не только переоформить собственность, но и учесть вопрос налогов.

животные документы домашние питомцы имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
