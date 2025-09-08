Наследство в Украине — можно ли остаться без имущества из-за незаконного выезда за границу

Юрист держит лист бумаги и ручку. Фото: Freepik

Оформление наследства в Украине имеет большое количество нюансов и тонкостей, о которых не все знают. Некоторые граждане даже могут потерять возможность получить имущество своего родственника. Но могут ли лишить наследства из-за незаконного выезда из Украины?

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии Новини.LIVE объяснил, может ли человек потерять право на наследство, если он покинул территорию Украины незаконно.

Теряют ли украинцы право на наследство из-за нелегального выезда из страны

Юрист напомнил, что наследство в Украине принимается в определенные законом сроки — шесть месяцев со дня смерти наследодателя или даты его официального признания умершим.

В условиях военного положения этот срок продлен до десяти месяцев. В это время наследники должны обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

При этом, по его словам, незаконный выезд за границу не является основанием для лишения права на наследство. Такая норма противоречила бы как действующему законодательству, так и основным принципам наследственного права.

"Если мы говорим, что, например, человек, по тем или иным основаниям, незаконно пересек границу, то он за это несет уголовную ответственность. А приобретение наследства — совсем другой вопрос, который совершенно не касается вопроса пересечения границы", — отмечает Станислав Борис.

Он также добавил, что даже санкции или конфискация имущества не касаются наследственных прав. Это связано с тем, что на момент совершения правонарушения человек еще не является владельцем наследственного имущества. Он приобретает его только после принятия наследства, поэтому санкции на такое имущество не распространяются.

