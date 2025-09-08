Видео
Могут ли лишить наследства за незаконный выезд из Украины

Могут ли лишить наследства за незаконный выезд из Украины

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 07:15
Наследство в Украине — можно ли остаться без имущества из-за незаконного выезда за границу
Юрист держит лист бумаги и ручку. Фото: Freepik

Оформление наследства в Украине имеет большое количество нюансов и тонкостей, о которых не все знают. Некоторые граждане даже могут потерять возможность получить имущество своего родственника. Но могут ли лишить наследства из-за незаконного выезда из Украины?

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии Новини.LIVE объяснил, может ли человек потерять право на наследство, если он покинул территорию Украины незаконно.

Читайте также:

Теряют ли украинцы право на наследство из-за нелегального выезда из страны

Юрист напомнил, что наследство в Украине принимается в определенные законом сроки — шесть месяцев со дня смерти наследодателя или даты его официального признания умершим.

В условиях военного положения этот срок продлен до десяти месяцев. В это время наследники должны обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

При этом, по его словам, незаконный выезд за границу не является основанием для лишения права на наследство. Такая норма противоречила бы как действующему законодательству, так и основным принципам наследственного права.

"Если мы говорим, что, например, человек, по тем или иным основаниям, незаконно пересек границу, то он за это несет уголовную ответственность. А приобретение наследства — совсем другой вопрос, который совершенно не касается вопроса пересечения границы", — отмечает Станислав Борис.

Он также добавил, что даже санкции или конфискация имущества не касаются наследственных прав. Это связано с тем, что на момент совершения правонарушения человек еще не является владельцем наследственного имущества. Он приобретает его только после принятия наследства, поэтому санкции на такое имущество не распространяются.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что по закону, наследство обычно достается родственникам в определенной очередности, а если есть завещание — указанным в нем лицам. Многие украинцы держат домашних животных и интересуются, можно ли позаботиться о них после своей смерти.

Также мы рассказывали, что наследование часто становится источником семейных конфликтов. Наличие завещания не всегда может решить проблему, ведь даже те, кто формально имеет право на имущество, могут быть лишены наследства.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
