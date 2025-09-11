Видео
Главная Экономика Какие бюджетные повербанки имеют мощную батарею — модели и цены

Какие бюджетные повербанки имеют мощную батарею — модели и цены

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:30
Мощные повербанки — какие бюджетные модели выбрать украинцам в сентябре 2025
Повербанк заряжает телефон. Фото: Pexels

Россияне пытаются сорвать подготовку Украины к отопительному сезону, поэтому активизировали массированные обстрелы энергетической и газовой инфраструктуры. Учитывая возможные перебои со светом осенью/зимой, нашим гражданам стоит позаботиться не только о технике, которая долго держит заряд, но и о мощном повербанке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие повербанки имеют большую емкость батареи и сколько стоят в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Baseus Power Bank 30 000 mAh

Потребителям стоит обратить внимание на модель Baseus Power Bank 30000mAh Star-Lord Digital Fast Charge 22.5W Black (PPXJ060101). Она может похвастаться емкостью встроенной батареи 30 000 мАч и мощностью 22,5 Вт. Такое устройство позволяет одновременно подключать до 6 гаджетов, в том числе мобильные телефоны, планшеты, камеры, некоторые модели ноутбуков и пр.

Еще одно преимущество повербанка от Baseus — относительно небольшая цена. Согласно информации на онлайн-платформе Hotline, где можно сравнивать стоимость разнообразной техники, эту модель продают за 1 089-2 625 грн в среднем. Поэтому значительных затрат бояться не стоит.

Какие бюджетные повербанки имеют мощную батарею — модели и цены - фото 1
Стоимость повербанка от Baseus. Фото: скриншот

Proove Power Bank 30 000mAh

Альтернативный вариант для украинцев — модель Proove Power Bank 30000mAh Illuminator 22.5W. Емкость батареи аналогична с предыдущим устройством — 30 000 mAh. Этим повербанком можно заряжать смартфоны, портативные наушники, смарт-часы, планшеты, фитнес-браслет и др. Присутствуют порты USB-A и USB-C, есть поддержка быстрой зарядки.

Стоимость находится на уровне 1 129-1 999 грн. Некоторые магазины предлагают неплохие скидки именно на модель от Proove. С наступлением холодного времени года цены вырастут, поскольку усилится спрос на повербанки. Лучше не медлить с покупкой, пока есть возможность сэкономить деньги.

Какие бюджетные повербанки имеют мощную батарею — модели и цены - фото 2
Стоимость повербанка от Proove. Фото: скриншот

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh

Один из лучших представителей в категории, хотя модель имеет немного меньшую емкость встроенной батареи — 20 000 mAh. Устройство оснащено двумя разъемами USB-A и одним USB Type-C, что позволяет заряжать три гаджета одновременно. Из других преимуществ — компактные размеры, небольшой вес, защита от чрезмерного нагрева и короткого замыкания.

Недостатки тоже присутствуют: в модели не предусмотрели дисплей, из-за чего невозможно точно оценить текущий уровень заряда. На украинском рынке повербанк от Xiaomi продают за 1 299-3 379 грн в среднем.

Какие бюджетные повербанки имеют мощную батарею — модели и цены - фото 3
Стоимость повербанка от Xiaomi. Фото: скриншот

Напомним, из-за новых массированных атак России украинцам советуют подготовиться к возможным отключениям света осенью 2025 года. Стоит иметь заряженные повербанки, фонарики, воду и запас еды, а бизнесу следует проверить генераторы.

Также мы писали, что в украинцев не получится купить новенький iPhone 17 за границей дешевле, поскольку придется платить пошлину и налоги при ввозе техники. Бесплатно разрешается перемещать товары стоимостью до 500 евро.

гаджеты смартфон цены отключения света повербанк
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
