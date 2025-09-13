Какие iPhone дольше всего держат заряд батареи — минимальные цены за автономность

Модели iPhone. Фото: Unsplash

Смартфоны от Apple никогда не впечатляли автономностью, однако каждая новая модель iPhone показывала улучшенные результаты. Возникает вопрос, какие гаджеты от культового бренда долго держат заряд и какие минимальные суммы придется заплатить украинцам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие модели iPhone имеют лучшую автономность и сколько стоят в Украине.

Какие iPhone долго держат батарею

По информации разработчиков, новенькая базовая модель способна похвастаться улучшенной автономностью: пользователи смогут 30 часов непрерывно воспроизводить видео без подзарядки. Это лучший результат среди всех выпущенных моделей iPhone. Однако результаты реальных тестов еще неизвестны, поэтому включать iPhone 17 в рейтинг нецелесообразно.

Зато первое место заслужил предшественник — iPhone 16 Pro Max. Обозреватели специализированного портала Tom's Guide проверили, сколько времени гаджет будет работать при условии непрерывной перезагрузки веб-страниц (соединение 4G) с установленной яркостью дисплея 150 нит. Результат — более 17 часов.

"iPhone 16 Pro Max не только имеет больший аккумулятор, но и кремниевый процессор A18 Pro, который демонстрирует превосходную энергоэффективность. Смартфон работает на чипсете A18 Pro", — констатировали тестировщики.

Емкость батареи составляет 4 685 мАч. Для сравнения, в iPhone 17 — 3 692 мАч, iPhone 17 Pro — 4 252 мАч, iPhone 17 Pro Max — 5 088 мАч. По данным портала Hotline, где можно сравнивать цены на технику, iPhone 16 Pro Max стоит минимум 51 999 грн. Во многих магазинах действует скидка на модель, в частности в Apple Store.

Стоимость iPhone 16 Pro Max в Украине. Фото: скриншот

В рейтинг от Tom's Guide также вошла модель iPhone 16 Plus. По результатам теста оказалось, что смартфон способен обеспечить владельцу более 14 часов автономной работы. Увеличить время функционирования без подзарядки помогла улучшенная энергоэффективность чипсета A18 и наличие аккумулятора с большей емкостью.

Отметим, разработчики обещали совсем другие показатели: до 26 часов воспроизведения видео, 20 часов потокового просмотра и около 100 часов прослушивания аудио. Однако реальные цифры оказались иными. Минимальная стоимость модели — 36 200 грн.

Стоимость iPhone 16 Plus в Украине. Фото: скриншот

Замыкает тройку лидеров iPhone 15 Plus. Популярный YouTube-блогер протестировал несколько моделей на автономность и выяснил, что устройство обеспечивает 13 часов и 19 минут непрерывного использования (включая просмотр видео, игры, проверку социальных сетей и съемку на камеру).

Что интересно, iPhone 15 Pro Max превосходит Plus-версию по емкости аккумулятора (4 422 мАч против 4 383 мАч), но он продержался меньше — 11 часов и 41 минуту. Минимальная цена iPhone 15 Plus находится на уровне 31 500 грн в сентябре 2025 года.

Стоимость iPhone 15 Plus в Украине. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на украинском рынке представлено немало мощных повербанков, которые позволяют одновременно заряжать несколько устройств и имеют большую емкость батареи. Среди хороших вариантов — Baseus Power Bank 30 000 mAh и Proove Power Bank 30 000mAh.

Также мы писали, что компания Apple презентовала iPhone 17 и другие новинки 2025 года. В Украине уже открыли предзаказ: цены стартуют от 42 839 грн за модель iPhone 17 Air и достигают 119 999 грн за Pro Max.