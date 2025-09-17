Видео
Главная Технологии Почему новые iPhone 17 в Украине дороже, чем в США и в мире

Почему новые iPhone 17 в Украине дороже, чем в США и в мире

Дата публикации 17 сентября 2025 11:41
Цены на iPhone 17 в Украине — почему новая техника Apple дороже, чем в США и ЕС
В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple представила линейку смартфонов iPhone 17 со стартовой ценой от 799 долларов. В то же время приобрести iPhone по такому ценнику сложно даже в США, а в Украине — тем более.

О том, что влияет на ценообразование iPhone в Украине, пишет Кошт Медиа.

Читайте также:

Когда стартуют продажи и какие официальные ценники

Мировые продажи новых iPhone начинаются 19 сентября, в Украине — с 26 сентября. В линейку входят iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с такими заявленными ценами:

  • iPhone 17 — от 799 долларов в США и от 49 999 грн в Украине;
  • iPhone 17 Air — от 999 долларов и от 58 999 грн в Украине;
  • iPhone 17 Pro — от 1 099 долларов и от 63 999 грн в Украине;
  • iPhone 17 Pro Max — от 1 199 долларов и от 70 999 грн в Украине.

Сейчас в Украине открыты только предзаказы, поэтому прайсы остаются ориентировочными. Однако даже после пересчета в гривну они существенно выше американских.

Что влияет на цены на iPhone в мире и в Украине

В рекламных материалах Apple указывает минимальные цены для штатов США без налога с продаж (Делавэр, Орегон, Монтана, Нью-Гемпшир). В большинстве других регионов к сумме на ценнике добавляется sales tax, который колеблется примерно от 4% до более 10% — поэтому реальная стоимость для покупателя возрастает. Например, iPhone 17 с рекламы за 799 долларов в Нью-Йорке будет стоить минимум около 870 долларов.

На американском рынке также влияют операторские предложения: смартфоны часто продают "в тарифе" со сниженной начальной ценой или в рассрочку, что создает ощущение более дешевой покупки, но фактическую стоимость растягивает на ежемесячные платежи. Зато "свободные" (unlocked) модели оплачиваются сразу и выходят дороже на старте. В Украине iPhone предлагают преимущественно именно в свободной версии без субсидий операторов — это тоже поднимает стартовую цену.

Для примера: ориентировочная цена iPhone 17 в Нью-Йорке около 870 долларов — это при условии покупки с контрактом оператора. Свободная (unlocked) версия на официальном сайте стартует от 799 долларов, но после добавления местных налогов при оформлении заказа конечная сумма для того же Нью-Йорка возрастает примерно до 913 долларов.

На стоимость за пределами США дополнительно влияют местные налоги и пошлины. В странах ЕС цену повышает НДС, в ряде азиатских государств — импортные сборы и ограничения. Роль играют и региональные различия моделей: американские iPhone поддерживают только eSIM и mmWave 5G, японские — с фиксированным звуком затвора, а китайские и гонконгские имеют два физических слота SIM вместо комбинации SIM+eSIM. Такие технические нюансы тоже отражаются на ценниках в разных странах.

В Украине, где нет официального магазина Apple, заметнее становятся логистика и валютные риски: техника поступает через официальных реселлеров или посредников, что добавляет расходов. Курсовые колебания доллара напрямую сказываются на цене импортируемой электроники: укрепление валюты США повышает стоимость iPhone на полках, и наоборот.

Напомним, iPhone традиционно не отличаются большой автономностью, хотя с каждым новым поколением показатели работы постепенно растут. Это поднимает вопрос: какие модели способны дольше держать заряд и какую минимальную сумму придется заплатить украинским пользователям.

Также мы писали, что 9 сентября Apple презентовала серию iPhone 17, в которую вошли iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. По словам компании, эти смартфоны демонстрируют ощутимый прогресс по сравнению с прошлогодними версиями.

США Apple Украина смартфон цены iPhone 17
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
