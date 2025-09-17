Ціни на iPhone 17 в Україні — чому техніка Apple дорожча, ніж в США та ЄС

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила лінійку смартфонів iPhone 17 зі стартовою ціною від 799 доларів. Водночас придбати iPhone за таким цінником складно навіть у США, а в Україні — тим більше.

Про те, що впливає на ціноутворення iPhone в Україні, пише Кошт Медіа.

Реклама

Читайте також:

Коли стартує продаж та які офіційні цінники

Світові продажі нових iPhone починаються 19 вересня, в Україні — з 26 вересня. До лінійки входять iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max із такими заявленими цінами:

iPhone 17 — від 799 доларів у США та від 49 999 грн в Україні;

iPhone 17 Air — від 999 доларів та від 58 999 грн в Україні;

iPhone 17 Pro — від 1 099 доларів та від 63 999 грн в Україні;

iPhone 17 Pro Max — від 1 199 доларів та від 70 999 грн в Україні.

Наразі в Україні відкриті лише передзамовлення, тому прайси залишаються орієнтовними. Однак навіть після перерахунку у гривню вони суттєво вищі за американські.

Що впливає на ціни на iPhone у світі та в Україні

У рекламних матеріалах Apple вказує мінімальні ціни для штатів США без податку з продажу (Делавер, Орегон, Монтана, Нью-Гемпшир). У більшості інших регіонів до суми на ціннику додається sales tax, який коливається приблизно від 4% до понад 10% — тож реальна вартість для покупця зростає. Наприклад, iPhone 17 із реклами за 799 доларів у Нью-Йорку коштуватиме щонайменше близько 870 доларів.

На американському ринку також впливають операторські пропозиції: смартфони часто продають "у тарифі" зі зниженою початковою ціною або на виплат, що створює відчуття дешевшої покупки, але фактичну вартість розтягує на щомісячні платежі. Натомість "вільні" (unlocked) моделі оплачуються одразу й виходять дорожче на старті. В Україні iPhone пропонують переважно саме у вільній версії без субсидій операторів — це теж підіймає стартову ціну.

Для прикладу: орієнтовна ціна iPhone 17 у Нью-Йорку близько 870 доларів — це за умови купівлі з контрактом оператора. Вільна (unlocked) версія на офіційному сайті стартує від 799 доларів, але після додавання місцевих податків під час оформлення замовлення кінцева сума для того ж Нью-Йорка зростає приблизно до 913 доларів.

На вартість за межами США додатково впливають місцеві податки та мита. У країнах ЄС ціну підвищує ПДВ, у низці азійських держав — імпортні збори та обмеження. Роль відіграють і регіональні відмінності моделей: американські iPhone підтримують лише eSIM і mmWave 5G, японські — із фіксованим звуком затвора, а китайські та гонконзькі мають два фізичні слоти SIM замість комбінації SIM+eSIM. Такі технічні нюанси теж відбиваються на цінниках у різних країнах.

В Україні, де немає офіційного магазину Apple, помітнішими стають логістика та валютні ризики: техніка надходить через офіційних реселерів або посередників, що додає витрат. Курсові коливання долара безпосередньо позначаються на ціні імпортованої електроніки: зміцнення валюти США підвищує вартість iPhone на полицях, і навпаки.

Нагадаємо, iPhone традиційно не відзначаються великою автономністю, хоча з кожним новим поколінням показники роботи поступово зростають. Це підносить питання: які моделі здатні довше тримати заряд та яку мінімальну суму доведеться заплатити українським користувачам.

Також ми писали, що 9 вересня Apple презентувала серію iPhone 17, до якої увійшли iPhone Air, iPhone 17 Pro та Pro Max. За словами компанії, ці смартфони демонструють відчутний прогрес у порівнянні з торішніми версіями.