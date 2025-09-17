Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Технології Чому в Україні нові iPhone 17 дорожчі, ніж в усьому світі

Чому в Україні нові iPhone 17 дорожчі, ніж в усьому світі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:41
Ціни на iPhone 17 в Україні — чому техніка Apple дорожча, ніж в США та ЄС
В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила лінійку смартфонів iPhone 17 зі стартовою ціною від 799 доларів. Водночас придбати iPhone за таким цінником складно навіть у США, а в Україні — тим більше.

Про те, що впливає на ціноутворення iPhone в Україні, пише Кошт Медіа.

Реклама
Читайте також:

Коли стартує продаж та які офіційні цінники

Світові продажі нових iPhone починаються 19 вересня, в Україні — з 26 вересня. До лінійки входять iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max із такими заявленими цінами:

  • iPhone 17 — від 799 доларів у США та від 49 999 грн в Україні;
  • iPhone 17 Air — від 999 доларів та від 58 999 грн в Україні;
  • iPhone 17 Pro — від 1 099 доларів та від 63 999 грн в Україні;
  • iPhone 17 Pro Max — від 1 199 доларів та від 70 999 грн в Україні.

Наразі в Україні відкриті лише передзамовлення, тому прайси залишаються орієнтовними. Однак навіть після перерахунку у гривню вони суттєво вищі за американські.

Що впливає на ціни на iPhone у світі та в Україні

У рекламних матеріалах Apple вказує мінімальні ціни для штатів США без податку з продажу (Делавер, Орегон, Монтана, Нью-Гемпшир). У більшості інших регіонів до суми на ціннику додається sales tax, який коливається приблизно від 4% до понад 10% — тож реальна вартість для покупця зростає. Наприклад, iPhone 17 із реклами за 799 доларів у Нью-Йорку коштуватиме щонайменше близько 870 доларів.

На американському ринку також впливають операторські пропозиції: смартфони часто продають "у тарифі" зі зниженою початковою ціною або на виплат, що створює відчуття дешевшої покупки, але фактичну вартість розтягує на щомісячні платежі. Натомість "вільні" (unlocked) моделі оплачуються одразу й виходять дорожче на старті. В Україні iPhone пропонують переважно саме у вільній версії без субсидій операторів — це теж підіймає стартову ціну.

Для прикладу: орієнтовна ціна iPhone 17 у Нью-Йорку близько 870 доларів — це за умови купівлі з контрактом оператора. Вільна (unlocked) версія на офіційному сайті стартує від 799 доларів, але після додавання місцевих податків під час оформлення замовлення кінцева сума для того ж Нью-Йорка зростає приблизно до 913 доларів.

На вартість за межами США додатково впливають місцеві податки та мита. У країнах ЄС ціну підвищує ПДВ, у низці азійських держав — імпортні збори та обмеження. Роль відіграють і регіональні відмінності моделей: американські iPhone підтримують лише eSIM і mmWave 5G, японські — із фіксованим звуком затвора, а китайські та гонконзькі мають два фізичні слоти SIM замість комбінації SIM+eSIM. Такі технічні нюанси теж відбиваються на цінниках у різних країнах.

В Україні, де немає офіційного магазину Apple, помітнішими стають логістика та валютні ризики: техніка надходить через офіційних реселерів або посередників, що додає витрат. Курсові коливання долара безпосередньо позначаються на ціні імпортованої електроніки: зміцнення валюти США підвищує вартість iPhone на полицях, і навпаки.

Нагадаємо, iPhone традиційно не відзначаються великою автономністю, хоча з кожним новим поколінням показники роботи поступово зростають. Це підносить питання: які моделі здатні довше тримати заряд та яку мінімальну суму доведеться заплатити українським користувачам.

Також ми писали, що 9 вересня Apple презентувала серію iPhone 17, до якої увійшли iPhone Air, iPhone 17 Pro та Pro Max. За словами компанії, ці смартфони демонструють відчутний прогрес у порівнянні з торішніми версіями.

США Apple Україна смартфон ціни iPhone 17
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації