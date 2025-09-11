iPhone 17 проти iPhone 16 — порівняння характеристик і головних відмінностей

Смартфони Apple iPhone 17 Pro та 17 Pro Max на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

У вівторок, 9 вересня, Apple представила лінійку iPhone 17, включно з iPhone Air, iPhone 17 Pro та Pro Max. Компанія заявляє про помітний прогрес порівняно з торішніми моделями.

Порівняння iPhone 17 та iPhone 16

Що нового з'явилося в iPhone 17:

Екран — діагональ зросла до 6,3 дюйма (було 6,1), пікова яскравість — до 3 000 ніт (було 2 000), частота — 120 Гц замість 60, з'явився Always-on Display.

Фронтальна камера — 18 Мп замість 12 Мп, підтримка Center Stage для фото й відео, стабілізація відео та Dual Capture (одночасна робота фронтальної та основної камер).

Ширококутна камера — 48 Мп замість 12 Мп.

Процесор — шестиядерний A19 з нейронним прискоренням графічного процесора (був A18).

Пам'ять — базова конфігурація стартує з 256 ГБ (раніше 128 ГБ).

Автономність — до 30 годин відтворення локального відео (було 22 години).

Заряджання — до 50% за 20 хвилин з новим адаптером (раніше 30 хвилин).

Головний апгрейд — екран: він більший, яскравіший і помітно плавніший. Подвоєна герцовка відчувається одразу, особливо якщо переходити з 60 Гц. При цьому збільшення діагоналі практично "з'їли" тонші рамки.

Смартфон iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Друге важливе оновлення — фронтальна камера: її оцінять ті, хто часто спілкується у відеозв'язку, стримить або любить селфі. Якість знімання має відчутно зрости, особливо у відео завдяки стабілізації. Автономність за офіційним сценарієм має кращий вигляд, але в реальному користуванні приріст може "з'їдатися" 120 Гц-екраном, а енергоефективніший чип навряд чи компенсує це повністю. Висновок простий: оновлюватися з iPhone 16 варто насамперед заради дисплея та фронталки — або якщо давно мріяли про лавандовий колір.

Порівняння iPhone 17 Pro/Pro Max та iPhone 16 Pro/Pro Max

Що нового в iPhone 17 Pro / Pro Max:

Корпус — суцільний алюміній зі скляною вставкою Ceramic Shield у блоці камер замість титанового каркаса й повністю скляної спинки.

Захист екрана — роздільна здатність, яскравість і частота — як торік, але нове покриття Ceramic Shield 2 краще протистоїть подряпинам.

Телеоб'єктив — 48 Мп замість 12 Мп, 8x наближення без втрати якості (було до 5x).

Відео — підтримка ProRes RAW для максимально "чистого" матеріалу.

Фронтальна камера — 18 Мп, Center Stage, відеостабілізація, Dual Capture.

Процесор — шестиядерний A19 Pro з нейронним прискоренням графічного процесора (був A18 Pro).

Пам'ять — база від 256 ГБ, додано версію на 2 ТБ.

Комунікації — Bluetooth 6 (був 5.3).

Автономність — до 33/39 годин відтворення відео (було 27/33 годин).

Заряджання — до 50% за 20 хвилин із новим адаптером (раніше 30/35 хвилин).

У "прошок" ключова новація — дизайн і корпус: зміна матеріалів та силуету робить модель легко впізнаваною (особливо у сміливому помаранчевому виконанні). У камерах фактично переробили лише телеоб'єктив: основний і ультраширокий модулі технічно ті самі, що в 16 Pro/Pro Max. Додали кілька відеофункцій, якими масово користуватися навряд чи будуть. Фронталка покращена так само як і в базовому iPhone 17.

Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Автономність у сценарії з відео зросла на 6 годин для обох "прошок", тож 17 Pro Max потенційно може стати новим "довгожителем". Технічно причин для негайного апгрейду з 16 Pro небагато, але нового дизайну багатьом вистачить — все інше радше приємні бонуси.

iPhone Air — заміна для iPhone 16 Plus

iPhone Air — не покращений 16 Plus, а його заміна й спроба запропонувати окремий клас. Формально він між iPhone 17 та 17 Pro, але задля товщини в 5,65 мм зроблено низку компромісів. Серед яких:

Камера — один основний модуль 48 Мп, немає ультраширика, LiDAR, макро та ProRAW, а зум лише 2x.

Автономність — найскромніша в серії — 27 годин відео (в iPhone 17 — 30 годин, у 17 Pro — 33 години). Для моделі вже випустили MagSafe-повербанк, з ним заявлено до 40 годин відео.

Заряджання — MagSafe 20 Вт (в iPhone 17/17 Pro — 25 Вт).

SIM — лише eSIM, лотка для nano-SIM немає.

Процесор — A19 Pro зі зменшеним на одне ядро графічного процесора.

Звук — один динамік над екраном, стерео немає.

USB-C — лише USB 2.0 (до 480 Мбіт/с); у 17 Pro — USB 3.0 (до 10 Гбіт/с).

З плюсів можна виділити титановий корпус — єдиний у серії (міцніший за алюміній, але гірше відводить тепло). Виробник запевняє, що смартфон добре витримує падіння, хоча формальної сертифікації на кшталт MIL-STD-810 не заявлено.

Смартфон iPhone Air. Фото: кадр з відео/YouTube

По суті, iPhone Air — іміджевий гаджет для тих, хто рідко знімає, мало проводить часу в соцмережах і не "їсть" контент без упину. Він про відчуття тонкощі та дизайну — з прийнятними, але усвідомленими компромісами.

