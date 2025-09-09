iPhone 17 Pro — революція часу автономної роботи

Кольори, в яких буде доступний iPhone 17 Pro. Кадр із відео

Головна новинка від Apple очікувано виявилася смартфоном iPhone 17 Pro. Характеристики нової моделі дозволяють стверджувати, що вона не має аналогів у світі.

В Apple розкрили секрети смартфона та продемонстрували його головні переваги під час онлайн презентації.

Як і анонсувалося, iPhone 17 Pro отримав повністю оновлений корпус unibody, легкий і з ефективним тепловиділенням. Він розроблений для найбільшого акумулятора серед усіх iPhone. Плато камери на всю ширину екрана з новою системою Pro, доступні чип A19 Pro та нова система тепловиділення.

Характеристики iPhone 17 Pro. Кадр з відео

Нова система охолодження швидко розсіює тепло через цілісний алюмінієвий корпус. Оновлений керамічний щиток захищає задню та передню панелі, як і в інших смартфонів. Смартфон доступний у помаранчевому та темно-синьому кольорах.

У корпусі передбачена випарна камера для охолодження, що забезпечує більш стабільну роботу. Новий алюміній легший та краще проводить струм, тому Apple відмовилася від титану.

Камери iPhone 17 Pro. Кадр із відео

Технічні характеристики iPhone 17 Pro

Ключовим елементом дизайну смартфона є "плато" під задню камеру, яке забезпечує місце для більш ємного акумулятора. Антени розташовані на плато для кращої роботи стільникового зв'язку. 6-ядерний процесор, 6-ядерний графічний процесор. Нейронний прискорювач вбудований у кожному ядрі графічного процесора. Збільшений об'єм кешу, більше пам'яті — iPhone 17 Pro забезпечує до 40% вищу стабільну продуктивність, ніж 16 Pro. iPhone 17 Pro Max має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone, який включає до 39 годин відтворення відео.

Скло на задній панелі iPhone краще захищене завдяки суцільно алюмінієвому корпусу. Замість скла використовується керамічне покриття Ceramic Shield. Воно в 4 рази стійкіше до тріщин, ніж попереднє скло, і має тонший профіль, що дає змогу розмістити більше акумулятора.

Фронтальна камера — та сама 18-мегапіксельна, що й в інших моделях, із ширшим полем огляду та функцією Center Stage. Усі три задні камери Fusion, включно з телеоб'єктивом, мають роздільну здатність 48 мегапікселів. Телеоб'єктив справді підтримує 8-кратний оптичний зум, який забезпечує більшу глибину різкості. Смартфон отримав цифровий зум для фотозйомки до 40x і в цілому еквівалентний 8 професійним об'єктивам.

Вартість нових iPhone 17. Кадр із відео

Було заявлено, що iPhone 17 коштує від 799 доларів, iPhone Air — від 999 доларів, а iPhone 17 Pro — від 1099 доларів. Усі моделі мають 256 ГБ пам'яті. Попередні замовлення на моделі iPhone 17 почнуться в п'ятницю, запуск відбудеться 19 вересня.

Нагадаємо, в рамках презентації Apple були послідовно представлені характеристики моделей смартфонів iPhone 17 та iPhone Air.

Також у компанії назвали особливості нових смартгодинників Apple Watch SE 3 і Apple Watch Ultra 3.

Навушники AirPods Pro 3 зроблять фурор на ринку, оскільки практично не мають аналогів.