Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Смартфон iPhone 17 Pro отримав унікальні характеристики від Apple

Смартфон iPhone 17 Pro отримав унікальні характеристики від Apple

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 22:16
iPhone 17 Pro — революція часу автономної роботи
Кольори, в яких буде доступний iPhone 17 Pro. Кадр із відео

Головна новинка від Apple очікувано виявилася смартфоном iPhone 17 Pro. Характеристики нової моделі дозволяють стверджувати, що вона не має аналогів у світі.

В Apple розкрили секрети смартфона та продемонстрували його головні переваги під час онлайн презентації.

Реклама
Читайте також:

Як і анонсувалося, iPhone 17 Pro отримав повністю оновлений корпус unibody, легкий і з ефективним тепловиділенням. Він розроблений для найбільшого акумулятора серед усіх iPhone. Плато камери на всю ширину екрана з новою системою Pro, доступні чип A19 Pro та нова система тепловиділення.

iPhone 17 Pro
Характеристики iPhone 17 Pro. Кадр з відео

Нова система охолодження швидко розсіює тепло через цілісний алюмінієвий корпус. Оновлений керамічний щиток захищає задню та передню панелі, як і в інших смартфонів. Смартфон доступний у помаранчевому та темно-синьому кольорах.

У корпусі передбачена випарна камера для охолодження, що забезпечує більш стабільну роботу. Новий алюміній легший та краще проводить струм, тому Apple відмовилася від титану.

iPhone 17 Pro
Камери iPhone 17 Pro. Кадр із відео

Технічні характеристики iPhone 17 Pro

Ключовим елементом дизайну смартфона є "плато" під задню камеру, яке забезпечує місце для більш ємного акумулятора. Антени розташовані на плато для кращої роботи стільникового зв'язку. 6-ядерний процесор, 6-ядерний графічний процесор. Нейронний прискорювач вбудований у кожному ядрі графічного процесора. Збільшений об'єм кешу, більше пам'яті — iPhone 17 Pro забезпечує до 40% вищу стабільну продуктивність, ніж 16 Pro. iPhone 17 Pro Max має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone, який включає до 39 годин відтворення відео.

Скло на задній панелі iPhone краще захищене завдяки суцільно алюмінієвому корпусу. Замість скла використовується керамічне покриття Ceramic Shield. Воно в 4 рази стійкіше до тріщин, ніж попереднє скло, і має тонший профіль, що дає змогу розмістити більше акумулятора.

Фронтальна камера — та сама 18-мегапіксельна, що й в інших моделях, із ширшим полем огляду та функцією Center Stage. Усі три задні камери Fusion, включно з телеоб'єктивом, мають роздільну здатність 48 мегапікселів. Телеоб'єктив справді підтримує 8-кратний оптичний зум, який забезпечує більшу глибину різкості. Смартфон отримав цифровий зум для фотозйомки до 40x і в цілому еквівалентний 8 професійним об'єктивам.

iPhone 17 Pro
Вартість нових iPhone 17. Кадр із відео

Було заявлено, що iPhone 17 коштує від 799 доларів, iPhone Air — від 999 доларів, а iPhone 17 Pro — від 1099 доларів. Усі моделі мають 256 ГБ пам'яті. Попередні замовлення на моделі iPhone 17 почнуться в п'ятницю, запуск відбудеться 19 вересня.

Нагадаємо, в рамках презентації Apple були послідовно представлені характеристики моделей смартфонів iPhone 17 та iPhone Air.

Також у компанії назвали особливості нових смартгодинників Apple Watch SE 3 і Apple Watch Ultra 3.

Навушники AirPods Pro 3 зроблять фурор на ринку, оскільки практично не мають аналогів.

Apple iPhone технології онлайн трансляція iPhone 17
Артур Волков - Редактор
Автор:
Артур Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації