iPhone 17 Pro — революция времени автономной работы

Цвета, в которых будет доступен iPhone 17 Pro. Кадр из видео

Главная новинка от Apple ожидаемо оказалась смартфоном iPhone 17 Pro. Характеристики новой модели позволяют утверждать, что она не имеет аналогов в мире.

В Apple раскрыли секреты смартфона и продемонстрировали его главные преимущества во время онлайн презентации.

Реклама

Читайте также:

Как и анонсировалось, iPhone 17 Pro получил полностью обновленный корпус unibody, легкий и с эффективным тепловыделением. Он разработан для самого большого аккумулятора среди всех iPhone. Плато камеры во всю ширину экрана с новой системой Pro, доступны чип A19 Pro и новая система тепловыделения.

Характеристики iPhone 17 Pro. Кадр из видео

Новая система охлаждения быстро рассеивает тепло через цельный алюминиевый корпус. Обновленный керамический щиток защищает заднюю и переднюю панели, как и у других смартфонов. Смартфон доступен в оранжевом и темно-синем цветах.

В корпусе предусмотрена испарительная камера для охлаждения, что обеспечивает более стабильную работу. Новый алюминий легче и лучше проводит ток, поэтому Apple отказалась от титана.

Камеры iPhone 17 Pro. Кадр из видео

Технические характеристики iPhone 17 Pro

Ключевым элементом дизайна смартфона является "плато" под заднюю камеру, которое обеспечивает место для более ёмкого аккумулятора. Антенны расположены на плато для лучшей работы сотовой связи. 6-ядерный процессор, 6-ядерный графический процессор. Нейронный ускоритель встроен в каждом ядре графического процессора. Увеличенный объем кэша, больше памяти — iPhone 17 Pro обеспечивает до 40% более высокую стабильную производительность, чем 16 Pro. iPhone 17 Pro Max имеет лучшее время автономной работы среди всех iPhone, которое включает до 39 часов воспроизведения видео.

Стекло на задней панели iPhone лучше защищено благодаря цельно алюминиевому корпусу. Вместо стекла используется керамическое покрытие Ceramic Shield. Оно в 4 раза устойчивее к трещинам, чем предыдущее стекло, и имеет более тонкий профиль, что позволяет разместить больше аккумулятора.

Фронтальная камера — та же 18-мегапиксельная, что и в других моделях, с более широким полем обзора и функцией Center Stage. Все три задние камеры Fusion, включая телеобъектив, имеют разрешение 48 мегапикселей. Телеобъектив действительно поддерживает 8-кратный оптический зум, который обеспечивает большую глубину резкости. Смартфон получил цифровой зум для фотосъемки до 40x и в общей сложности эквивалентен 8 профессиональным объективам.

Стоимость новых iPhone 17. Кадр из видео

Было заявлено, что iPhone 17 стоит от 799 долларов, iPhone Air — от 999 долларов, а iPhone 17 Pro — от 1099 долларов. Все модели имеют 256 ГБ памяти. Предварительные заказы на модели iPhone 17 начнутся в пятницу, запуск состоится 19 сентября.

Напомним, в рамках презентации Apple были последовательно представлены характеристики моделей смартфонов iPhone 17 и iPhone Air.

Также в компании назвали особенности новых смарт часов Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3.

Наушники AirPods Pro 3 произведут фурор на рынке, поскольку практически не имеют аналогов.