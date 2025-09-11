Сравнение серии iPhone 17 и iPhone 16 — все ключевые изменения

Смартфоны Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Во вторник, 9 сентября, Apple представила линейку iPhone 17, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. Компания заявляет о заметном прогрессе по сравнению с прошлогодними моделями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где именно появились существенные различия и для кого они критически важны.

Сравнение iPhone 17 и iPhone 16

Что нового появилось в iPhone 17:

Экран — диагональ выросла до 6,3 дюйма (было 6,1), пиковая яркость — до 3 000 нит (было 2 000), частота — 120 Гц вместо 60, появился Always-on Display.

Фронтальная камера — 18 Мп вместо 12 Мп, поддержка Center Stage для фото и видео, стабилизация видео и Dual Capture (одновременная работа фронтальной и основной камер).

Широкоугольная камера — 48 Мп вместо 12 Мп.

Процессор — шестиядерный A19 с нейронным ускорением графического процессора (был A18).

Память — базовая конфигурация стартует с 256 ГБ (ранее 128 ГБ).

Автономность — до 30 часов воспроизведения локального видео (было 22 часа).

Зарядка — до 50% за 20 минут с новым адаптером (ранее 30 минут).

Главный апгрейд — экран: он больше, ярче и заметно плавнее. Удвоенная герцовка ощущается сразу, особенно если переходить с 60 Гц. При этом увеличение диагонали практически "съели" более тонкие рамки.

Смартфон iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Второе важное обновление — фронтальная камера: ее оценят те, кто часто общается в видеосвязи, стримит или любит селфи. Качество съемки должно ощутимо вырасти, особенно в видео благодаря стабилизации. Автономность по официальному сценарию выглядит лучше, но в реальном пользовании прирост может "съедаться" 120 Гц-экраном, а более энергоэффективный чип вряд ли компенсирует это полностью. Вывод простой: обновляться с iPhone 16 стоит прежде всего ради дисплея и фронталки — или если давно мечтали о лавандовом цвете.

Сравнение iPhone 17 Pro/Pro Max и iPhone 16 Pro/Pro Max

Что нового в iPhone 17 Pro/Pro Max:

Корпус — сплошной алюминий со стеклянной вставкой Ceramic Shield в блоке камер вместо титанового каркаса и полностью стеклянной спинки.

Защита экрана — разрешение, яркость и частота — как в прошлом году, но новое покрытие Ceramic Shield 2 лучше противостоит царапинам.

Телеобъектив — 48 Мп вместо 12 Мп, 8x приближение без потери качества (было до 5x).

Видео — поддержка ProRes RAW для максимально "чистого" материала.

Фронтальная камера — 18 Мп, Center Stage, видеостабилизация, Dual Capture.

Процессор — шестиядерный A19 Pro с нейронным ускорением графического процессора (был A18 Pro).

Память — база от 256 ГБ, добавлена версия на 2 ТБ.

Коммуникации — Bluetooth 6 (был 5.3).

Автономность — до 33/39 часов воспроизведения видео (было 27/33 часов).

Зарядка — до 50% за 20 минут с новым адаптером (раньше 30/35 минут).

У "прошек" ключевая новация — дизайн и корпус: изменение материалов и силуэта делает модель легко узнаваемой (особенно в смелом оранжевом исполнении). В камерах фактически переделали лишь телеобъектив: основной и ультраширокий модули технически те же, что в 16 Pro/Pro Max. Добавили несколько видеофункций, которыми массово пользоваться вряд ли будут. Фронталка улучшена так же как и в базовом iPhone 17.

Смартфон iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Автономность в сценарии с видео выросла на 6 часов для обеих "прошек", поэтому 17 Pro Max потенциально может стать новым "долгожителем". Технически причин для немедленного апгрейда с 16 Pro немного, но нового дизайна многим хватит — все остальное скорее приятные бонусы.

iPhone Air — замена для iPhone 16 Plus

iPhone Air — не улучшенный 16 Plus, а его замена и попытка предложить отдельный класс. Формально он между iPhone 17 и 17 Pro, но ради толщины в 5,65 мм сделан ряд компромиссов. Среди которых:

Камера — один основной модуль 48 Мп, нет ультраширика, LiDAR, макро и ProRAW, а зум только 2x.

Автономность — самая скромная в серии — 27 часов видео (в iPhone 17 — 30 часов, в 17 Pro — 33 часа). Для модели уже выпустили MagSafe-повербанк, с ним заявлено до 40 часов видео.

Зарядка — MagSafe 20 Вт (в iPhone 17/17 Pro — 25 Вт).

SIM — только eSIM, лотка для nano-SIM нет.

Процессор — A19 Pro с уменьшенным на одно ядро графическим процессором.

Звук — один динамик над экраном, стерео нет.

USB-C — только USB 2.0 (до 480 Мбит/с); у 17 Pro — USB 3.0 (до 10 Гбит/с).

Из плюсов можно выделить титановый корпус — единственный в серии (прочнее алюминия, но хуже отводит тепло). Производитель уверяет, что смартфон хорошо выдерживает падения, хотя формальной сертификации вроде MIL-STD-810 не заявлено.

Смартфон iPhone Air. Фото: кадр из видео/YouTube

По сути, iPhone Air — имиджевый гаджет для тех, кто редко снимает, мало проводит времени в соцсетях и не "ест" контент без остановки. Он про ощущение тонкости и дизайна — с приемлемыми, но осознанными компромиссами.

