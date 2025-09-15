iPhone 17 уступает Android — чего не хватает базовой модели

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

В 2025 году Apple наконец добавила к базовому iPhone 17 дисплей с частотой 120 Гц, но часть ключевых возможностей, привычных для владельцев Android, все еще отсутствует. Это касается быстрой зарядки, гибкости с SIM-картами, работы NFC и камерных возможностей.

Об этом пишет iTechua.

Реклама

Читайте также:

Где базовый iPhone 17 проигрывает Android

Несмотря на обновленный экран, iPhone 17 заряжается мощностью до 30 Вт и требует около полутора часов на полное пополнение энергии. В то же время современные Android-модели вроде Redmi Note 13 Pro+ поддерживают 120-ваттную зарядку, что позволяет восстановить заряд за 20-25 минут.

Еще один момент — биометрия и коммуникации. Apple отказалась от сканера отпечатков пальцев в пользу Face ID, ограничила поддержку NFC в ряде регионов и оставила только одну физическую SIM-карту. Для сравнения, многие Android-смартфоны предлагают две SIM и eSIM, что дает больше вариантов для пользователя.

В блоке камер базовая версия iPhone 17 не получила телеобъектива. Зато даже недорогие Android-устройства часто имеют 3-кратное оптическое приближение и до 120-кратного цифрового зума, благодаря чему опережают iPhone в портретной съемке и кадрах с приближением.

Напомним, iOS 26 была официально представлена на конференции WWDC 2025 в июне, после чего Apple сразу открыла доступ к бета-версии. Полноценный релиз ожидается уже 15 сентября как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 станет одной из первых с этой ОС.

Также мы писали, что несмотря на эмбарго на полноценные обзоры, в интернете уже появились первые отзывы и примеры фото, сделанных на iPhone 17 Pro. В частности, в сети опубликовали сравнение снимков с телеобъективов iPhone 17 Pro с 8x "почти оптическим" зумом и iPhone 16 Pro со стандартным 5x оптическим зумом.