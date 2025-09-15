Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему iPhone 17 уступает даже бюджетным смартфонам с Android

Почему iPhone 17 уступает даже бюджетным смартфонам с Android

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:34
iPhone 17 уступает Android — чего не хватает базовой модели
В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

В 2025 году Apple наконец добавила к базовому iPhone 17 дисплей с частотой 120 Гц, но часть ключевых возможностей, привычных для владельцев Android, все еще отсутствует. Это касается быстрой зарядки, гибкости с SIM-картами, работы NFC и камерных возможностей.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Где базовый iPhone 17 проигрывает Android

Несмотря на обновленный экран, iPhone 17 заряжается мощностью до 30 Вт и требует около полутора часов на полное пополнение энергии. В то же время современные Android-модели вроде Redmi Note 13 Pro+ поддерживают 120-ваттную зарядку, что позволяет восстановить заряд за 20-25 минут.

Еще один момент — биометрия и коммуникации. Apple отказалась от сканера отпечатков пальцев в пользу Face ID, ограничила поддержку NFC в ряде регионов и оставила только одну физическую SIM-карту. Для сравнения, многие Android-смартфоны предлагают две SIM и eSIM, что дает больше вариантов для пользователя.

В блоке камер базовая версия iPhone 17 не получила телеобъектива. Зато даже недорогие Android-устройства часто имеют 3-кратное оптическое приближение и до 120-кратного цифрового зума, благодаря чему опережают iPhone в портретной съемке и кадрах с приближением.

Напомним, iOS 26 была официально представлена на конференции WWDC 2025 в июне, после чего Apple сразу открыла доступ к бета-версии. Полноценный релиз ожидается уже 15 сентября как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 станет одной из первых с этой ОС.

Также мы писали, что несмотря на эмбарго на полноценные обзоры, в интернете уже появились первые отзывы и примеры фото, сделанных на iPhone 17 Pro. В частности, в сети опубликовали сравнение снимков с телеобъективов iPhone 17 Pro с 8x "почти оптическим" зумом и iPhone 16 Pro со стандартным 5x оптическим зумом.

Android Apple смартфон iPhone 17 камера функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации