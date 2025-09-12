iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro — сравнение камер и качества фото

Смартфон Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 17 Pro еще под эмбарго на полноценные обзоры, но в сети уже появляются первые впечатления и примеры снимков. В сети опубликовали сравнение фото с телеобъективов iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro, сделанных с 8x "почти оптическим" зумом и стандартным 5x оптическим соответственно.

Сравнение опубликовал пользователь соцсети X Noah Cat.

Что показало сравнение

Автор выложил кадры, где 16 Pro снимает на 5-кратном оптическом увеличении, тогда как 17 Pro — на 8-кратном, который Apple называет близким к оптическому (реальное оптическое увеличение в 17 Pro — 4x). Несмотря на меньшее "чисто" оптическое приближение, 17 Pro благодаря большему 48-Мп сенсору (у 16 Pro — 12 Мп) дает ощутимо более качественные результаты: выше яркость и детализация, более естественные цвета и более выраженная глубина резкости.

Фото с телеобъектива iPhone 17 Pro. Фото: X/Cartidise

Фото с телеобъектива iPhone 16 Pro. Фото: X/Cartidise 1 2



Отдельно показано и сравнение фронтальных камер.

Сравнение фото с фронтальных камер iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro. Фото: X/Cartidise

Во всех новых iPhone используется квадратный сенсор на 18 Мп (ранее было 12 Мп), который почти вдвое больше предыдущего и поддерживает съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном формате без необходимости переворачивать смартфон.

Напомним, во вторник, 9 сентября, Apple провела презентацию, где представила новые продукты, включая ожидаемую линейку iPhone 17. Почти сразу после завершения мероприятия украинские ритейлеры открыли предзаказ на смартфоны.

Также мы писали, что главной премьерой стала модель iPhone 17 Pro. Ее характеристики свидетельствуют, что на данный момент на рынке нет устройств, которые могли бы составить ей полноценную конкуренцию.