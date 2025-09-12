Відео
Головна Технології Камеру iPhone 17 Pro порівняли за якістю знімків з iPhone 16 Pro

Камеру iPhone 17 Pro порівняли за якістю знімків з iPhone 16 Pro

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:32
iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro — порівняння камер і якості фото
Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17 Pro ще під ембарго на повноцінні огляди, але в мережі вже з'являються перші враження та приклади знімків. У мережі опублікували порівняння фото з телеоб'єктивів iPhone 17 Pro та iPhone 16 Pro, зроблених з 8x "майже оптичним" зумом та стандартним 5x оптичним відповідно.

Порівняння опублікував користувач соцмережі X Noah Cat.

Що показало порівняння

Автор виклав кадри, де 16 Pro знімає на 5-кратному оптичному збільшенні, тоді як 17 Pro — на 8-кратному, який Apple називає близьким до оптичного (реальне оптичне збільшення у 17 Pro — 4x). Попри менше "чисто" оптичне наближення, 17 Pro завдяки більшому 48-Мп сенсору (у 16 Pro — 12 Мп) дає відчутно якісніші результати: вища яскравість і деталізація, природніші кольори та більш виражена глибина різкості.

  • Фото з телеоб'єктиву iPhone 17 Pro
    Фото з телеоб'єктиву iPhone 17 Pro. Фото: X/Cartidise
  • Фото з телеоб'єктиву iPhone 16 Pro
    Фото з телеоб'єктиву iPhone 16 Pro. Фото: X/Cartidise
1 / 2
  • Фото з телеоб'єктиву iPhone 17 Pro
  • Фото з телеоб'єктиву iPhone 16 Pro

Окремо показано й порівняння фронтальних камер.

Фото с фронтальной камеры iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro
Порівняння фото з фронтальних камер iPhone 16 Pro та iPhone 17 Pro. Фото: X/Cartidise

У всіх нових iPhone використовується квадратний сенсор на 18 Мп (раніше було 12 Мп), який майже вдвічі більший за попередній і підтримує знімання як у горизонтальному, так і у вертикальному форматі без потреби перевертати смартфон.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, Apple провела презентацію, де представила нові продукти, включно з очікуваною лінійкою iPhone 17. Майже одразу після завершення заходу українські ритейлери відкрили передзамовлення на смартфони.

Також ми писали, що головною прем'єрою стала модель iPhone 17 Pro. Її характеристики свідчать, що наразі на ринку немає пристроїв, які могли б скласти їй повноцінну конкуренцію.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
