iOS 26 и Android — 5 функций Apple, которые мы уже видели у Google

Apple представила iOS 26 на WWDC 2025 в июне, открыв доступ к бета-версии сразу после анонса. Стабильный релиз обещают через несколько дней как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 будет среди первых с новой ОС.

О том, какие функции iOS 26 пользователи Android получили раньше, пишет BGR.

Динамические обои и дизайн Liquid Glass

iOS 26 приносит самый заметный редизайн со времен iOS 7: Liquid Glass добавляет полупрозрачные элементы в меню и кнопки и лучше всего раскрывается на экране блокировки благодаря новым динамическим обоям.

Аналогичные идеи Android видел раньше: в июне 2023 года Google добавила на Pixel "кинематографические обои", а часы с динамическими обоями напоминают реализацию в Xiaomi HyperOS 2.0, которая начала распространяться в начале 2025 года.

Visual Intelligence: поиск по содержимому экрана

Visual Intelligence Apple впервые показала вместе с iPhone 16 в 2024 году: это возможность навести камеру на объект и задать вопрос о нем (вызов через Camera Control или Action Button). В iOS 26 функцию расширили — теперь она "понимает" то, что вы видите на экране: находит похожие товары онлайн, добавляет события в "Календарь", определяет породы животных или передает запросы в ChatGPT.

В Google подобные возможности существуют давно: Google Lens появился еще в 2017 году, а в начале 2024 года вышел Circle to Search, который позволяет искать все, что отображается на дисплее.

Call Screening и Hold Assist в "Телефоне"

Две новые опции "Телефона" в iOS 26 должны облегчить работу с вызовами. Call Screening автоматически отвечает на звонки с неизвестных номеров и просит абонента представиться — смартфон молчит, пока проверка не завершится, после чего пользователь решает, брать ли трубку. Hold Assist держит линию во время ожидания на оператора в колл-центрах и оповещает, когда подключается реальный человек.

На Android это уже знакомо: Call Screen Google появился в 2018 году, а Hold for Me — в 2020 году.

Фильтрация спама и сортировка неизвестных в "Сообщениях"

В "Сообщениях" с iOS 26 появились локальные фильтры для борьбы со спамом: нежелательные сообщения не попадают на главный экран. Отдельно все SMS/iMessage с незнакомых номеров автоматически перемещаются в специальный раздел, поэтому основные диалоги остаются чистыми. Важные системные тексты — вроде кодов подтверждения или уведомлений о готовности столика — не блокируются.

В Google Messages фильтр спама работает с 2018 года, а в конце 2024 года Google добавила Scam Detection для звонков с локальной обработкой на Gemini Nano — прямой альтернативы этому в iOS 26 пока нет.

Live Translation в "Сообщения", FaceTime и "Телефон"

Apple Intelligence в iOS 26 позволяет переводить в реальном времени текст в "Сообщения" и речь в FaceTime и "Телефон" — модели работают полностью на устройстве, без отправки данных в облако, функция распространяется и на голосовые заметки. Live Translation появится и в AirPods для перевода разговоров в режиме реального времени.

На Android Live Translate пришел вместе с Pixel 6 в 2021 году, а Interpreter Mode в Google Assistant позволяет двусторонний перевод в звонках и во время офлайн-общения.

Напомним, 9 сентября 2025 года Apple провела осеннюю презентацию, которая стала крупнейшим обновлением iPhone за последние годы. Кроме новой серии смартфонов, компания показала AirPods Pro 3 и полностью обновленную линейку Apple Watch.

Также мы писали, что во время ежегодного ивента Apple продемонстрировала свои последние разработки и назвала цены на них: новые модели Apple Watch, третье поколение беспроводных AirPods Pro и обновленную серию iPhone 17.