iOS 26 — дата выхода, совместимые iPhone и главные нововведения

iOS 26 получила официальную дату выхода во время масштабной презентации Apple "Awe dropping". Обновление обещает заметно переработанный интерфейс и ряд улучшений сервисов без изменения привычной логики использования.

Об этом сообщила Apple во время презентации.

Какова дата выхода iOS 26

Apple подтвердила, что iOS 26 станет доступной для всех пользователей 15 сентября 2025 года как бесплатное обновление для совместимых iPhone. Операционная система впервые была показана на WWDC 2025, после чего три месяца находилась в активном бета-тестировании с исправлениями стабильности и полировкой функций.

Поддерживаются модели от iPhone 11 до iPhone 17, а также iPhone SE (2-го поколения и новее).

Какие модели iPhone получат обновление до iOS 26. Фото: AppleHub/Facebook

iPhone XS, XR и XS Max не переходят на iOS 26, для них в дальнейшем будут поставляться только обновления безопасности. В перечне совместимых устройств есть как новейшие iPhone 17, так и более старые модели вроде iPhone 12.

Что нового в iOS 26

Обновление получит свежий дизайн Liquid Glass — интерфейс с более плавными, интуитивными анимациями. В частности пользователи получат улучшение Apple Wallet, новые функции для CarPlay, переработанное приложение "Сообщения" и другие изменения, направленные на улучшение пользовательского опыта.

Компания подчеркнула, что iOS 26 станет одним из крупнейших релизов последних лет благодаря сочетанию визуальных изменений и функциональных усовершенствований. Пользователям более старых моделей, которые не входят в список совместимости, придется рассмотреть обновление устройства, чтобы воспользоваться полным набором возможностей iOS 26.

