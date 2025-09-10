Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Когда выйдет iOS 26 — Apple озвучила дату релиза на презентации

Когда выйдет iOS 26 — Apple озвучила дату релиза на презентации

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:41
iOS 26 — дата выхода, совместимые iPhone и главные нововведения
Смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 получила официальную дату выхода во время масштабной презентации Apple "Awe dropping". Обновление обещает заметно переработанный интерфейс и ряд улучшений сервисов без изменения привычной логики использования.

Об этом сообщила Apple во время презентации.

Реклама
Читайте также:

Какова дата выхода iOS 26

Apple подтвердила, что iOS 26 станет доступной для всех пользователей 15 сентября 2025 года как бесплатное обновление для совместимых iPhone. Операционная система впервые была показана на WWDC 2025, после чего три месяца находилась в активном бета-тестировании с исправлениями стабильности и полировкой функций.

Поддерживаются модели от iPhone 11 до iPhone 17, а также iPhone SE (2-го поколения и новее).

Дата выхода iOS 26
Какие модели iPhone получат обновление до iOS 26. Фото: AppleHub/Facebook

iPhone XS, XR и XS Max не переходят на iOS 26, для них в дальнейшем будут поставляться только обновления безопасности. В перечне совместимых устройств есть как новейшие iPhone 17, так и более старые модели вроде iPhone 12.

Что нового в iOS 26

Обновление получит свежий дизайн Liquid Glass — интерфейс с более плавными, интуитивными анимациями. В частности пользователи получат улучшение Apple Wallet, новые функции для CarPlay, переработанное приложение "Сообщения" и другие изменения, направленные на улучшение пользовательского опыта.

Компания подчеркнула, что iOS 26 станет одним из крупнейших релизов последних лет благодаря сочетанию визуальных изменений и функциональных усовершенствований. Пользователям более старых моделей, которые не входят в список совместимости, придется рассмотреть обновление устройства, чтобы воспользоваться полным набором возможностей iOS 26.

Напомним, во время ежегодной презентации Apple продемонстрировала свои последние разработки. Среди новинок — обновленные Apple Watch, третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro и свежая серия смартфонов iPhone 17.

Также мы писали, что iPhone Air стал одной из главных премьер — сверхтонкое устройство с зеркальным покрытием, об особенностях которого компания рассказала подробнее.

Apple iPhone iOS операционная система обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации