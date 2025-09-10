iOS 26 — дата виходу, сумісні iPhone та головні нововведення

Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26 отримала офіційну дату виходу під час масштабної презентації Apple "Awe dropping". Оновлення обіцяє помітно перероблений інтерфейс і низку покращень сервісів без зміни звичної логіки використання.

Про це повідомила Apple під час презентації.

Реклама

Читайте також:

Яка дата виходу iOS 26

Apple підтвердила, що iOS 26 стане доступною для всіх користувачів 15 вересня 2025 року як безплатне оновлення для сумісних iPhone. Операційна система вперше була показана на WWDC 2025, після чого три місяці перебувала в активному бета-тестуванні з виправленнями стабільності та поліруванням функцій.

Підтримуються моделі від iPhone 11 до iPhone 17, а також iPhone SE (2-го покоління і новіші).

Які моделі iPhone отримають оновлення до iOS 26. Фото: AppleHub/Facebook

iPhone XS, XR та XS Max не переходять на iOS 26, для них надалі постачатимуться лише оновлення безпеки. У переліку сумісних пристроїв є як новітні iPhone 17, так і старіші моделі на кшталт iPhone 12.

Що нового в iOS 26

Оновлення отримає свіжий дизайн Liquid Glass — інтерфейс з плавнішими, інтуїтивнішими анімаціями. Зокрема користувачі отримають поліпшення Apple Wallet, нові функції для CarPlay, перероблений застосунок "Повідомлення" та інші зміни, спрямовані на покращення користувацького досвіду.

Компанія підкреслила, що iOS 26 стане одним із найбільших релізів останніх років завдяки поєднанню візуальних змін і функціональних удосконалень. Користувачам старіших моделей, які не входять до списку сумісності, доведеться розглянути оновлення пристрою, щоб скористатися повним набором можливостей iOS 26.

Нагадаємо, під час щорічної презентації Apple продемонструвала свої останні розробки. Серед новинок — оновлені Apple Watch, третє покоління бездротових навушників AirPods Pro та свіжа серія смартфонів iPhone 17.

Також ми писали, що iPhone Air став однією з головних прем'єр — надтонкий пристрій із дзеркальним покриттям, про особливості якого компанія розповіла докладніше.