iOS 26 проти Android — які 5 функцій Apple "позичила" у конкурентів

В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: Unsplash

Apple представила iOS 26 на WWDC 2025 у червні, відкривши доступ до бета-версії одразу після анонсу. Стабільний реліз обіцяють за кілька днів як безплатне оновлення для сумісних iPhone, а серія iPhone 17 буде серед перших із новою ОС.

Про те, які функції iOS 26 користувачі Android отримали раніше, пише BGR.

Динамічні шпалери та дизайн Liquid Glass

iOS 26 приносить найпомітніший редизайн із часів iOS 7: Liquid Glass додає напівпрозорі елементи до меню та кнопок і найкраще розкривається на екрані блокування завдяки новим динамічним шпалерам.

Аналогічні ідеї Android бачив раніше: у червні 2023 року Google додала на Pixel "кінематографічні шпалери", а годинник із динамічними шпалерами нагадує реалізацію в Xiaomi HyperOS 2.0, що почала розповсюджуватися на початку 2025 року.

Visual Intelligence: пошук за вмістом екрана

Visual Intelligence Apple уперше показала разом з iPhone 16 у 2024 році: це можливість навести камеру на об'єкт і поставити запитання про нього (виклик через Camera Control або Action Button). В iOS 26 функцію розширили — тепер вона "розуміє" те, що ви бачите на екрані: знаходить схожі товари онлайн, додає події до "Календаря", визначає породи тварин або передає запити до ChatGPT.

У Google подібні можливості існують давно: Google Lens з'явився ще у 2017 році, а на початку 2024 року вийшов Circle to Search, який дозволяє шукати все, що відображається на дисплеї.

Call Screening і Hold Assist у "Телефоні"

Дві нові опції "Телефона" в iOS 26 мають полегшити роботу з викликами. Call Screening автоматично відповідає на дзвінки з невідомих номерів і просить абонента представитися — смартфон мовчить, доки перевірка не завершиться, після чого користувач вирішує, чи брати слухавку. Hold Assist тримає лінію під час очікування на оператора в кол-центрах і сповіщає, коли підключається реальна людина.

На Android це вже знайоме: Call Screen Google з'явився у 2018 році, а Hold for Me — у 2020 році.

Фільтрація спаму та сортування невідомих у "Повідомленнях"

У "Повідомлення" з iOS 26 з'явилися локальні фільтри для боротьби зі спамом: небажані повідомлення не потрапляють на головний екран. Окремо всі SMS/iMessage з незнайомих номерів автоматично переміщуються в спеціальний розділ, тож основні діалоги лишаються чистими. Важливі системні тексти — на кшталт кодів підтвердження чи сповіщень про готовність столика — не блокуються.

У Google Messages фільтр спаму працює з 2018 року, а наприкінці 2024 року Google додала Scam Detection для дзвінків із локальною обробкою на Gemini Nano — прямої альтернативи цьому в iOS 26 поки що немає.

Live Translation у "Повідомлення", FaceTime і "Телефон"

Apple Intelligence в iOS 26 дає змогу перекладати в реальному часі текст у "Повідомлення" і мовлення у FaceTime та "Телефон" — моделі працюють повністю на пристрої, без посилання даних у хмару, функція поширюється й на голосові нотатки. Live Translation з'явиться й в AirPods для перекладу розмов у режимі реального часу.

На Android Live Translate прийшов разом із Pixel 6 у 2021 році, а Interpreter Mode в Google Assistant дозволяє двосторонній переклад у дзвінках і під час офлайн-спілкування.

