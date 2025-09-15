Відео
Чому iPhone 17 програє навіть недорогим Android-смартфонам

Чому iPhone 17 програє навіть недорогим Android-смартфонам

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 10:34
iPhone 17 проти Android — чому базова модель відстає у 2025 році
В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2025 році Apple нарешті додала до базового iPhone 17 дисплей із частотою 120 Гц, але частина ключових можливостей, звичних для власників Android, усе ще відсутня. Це стосується швидкого заряджання, гнучкості з SIM-картками, роботи NFC та камерних можливостей.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Де базовий iPhone 17 програє Android

Попри оновлений екран, iPhone 17 заряджається потужністю до 30 Вт і потребує близько півтори години на повне поповнення енергії. Водночас сучасні Android-моделі на кшталт Redmi Note 13 Pro+ підтримують 120-ватне заряджання, що дозволяє відновити заряд за 20-25 хвилин.

Ще один момент — біометрія та комунікації. Apple відмовилася від сканера відбитків пальців на користь Face ID, обмежила підтримку NFC у низці регіонів і залишила лише одну фізичну SIM-картку. Для порівняння, чимало Android-смартфонів пропонують дві SIM та eSIM, що дає більше варіантів для користувача.

У блоці камер базова версія iPhone 17 не отримала телеоб'єктива. Натомість навіть недорогі Android-пристрої часто мають 3-кратне оптичне наближення і до 120-кратного цифрового зуму, завдяки чому випереджають iPhone у портретному зніманні та кадрах із наближенням.

Нагадаємо, iOS 26 була офіційно презентована на конференції WWDC 2025 у червні, після чого Apple одразу відкрила доступ до бета-версії. Повноцінний реліз очікується вже 15 вересня як безплатне оновлення для сумісних iPhone, а серія iPhone 17 стане однією з перших із цією ОС.

Також ми писали, що попри ембарго на повноцінні огляди, в інтернеті вже з'явилися перші відгуки та приклади фото, зроблених на iPhone 17 Pro. Зокрема, у мережі опублікували порівняння знімків із телеоб'єктивів iPhone 17 Pro з 8x "майже оптичним" зумом та iPhone 16 Pro зі стандартним 5x оптичним зумом.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
