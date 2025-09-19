В Україні відкрили передзамовлення на iPhone 17 — які ціни на новинки

Смартфон iPhone Air на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

В Україні відкрили передзамовлення на лінійку iPhone 17 із підтвердженими офіційними цінами. Попит зростає, попри війну, економічну нестабільність та високу вартість — найбільше замовлень припадає на iPhone 17 Pro Max.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY Антон Одарюк.

Реклама

Читайте також:

Які офіційні ціни на нову лінійку iPhone 17 в Україні

Офіційні ціни в Україні такі:

iPhone 17 — від 46 800 грн;

iPhone 17 Pro — від 64 000 грн;

iPhone 17 Pro Max — від 70 000 грн;

iPhone 17 Air — від 58 500 грн.

За словами Одарюка, моделлю, що має найбільший попит, став iPhone 17 Pro Max — на нього припало 63% усіх передзамовлень.

Водночас ринок стикається з проблемою "сірого" імпорту: близько 80% айфонів завозяться нелегально, що спотворює ціноутворення. Офіційні ритейлери, зокрема COMFY, заявляють, що намагаються цьому протидіяти.

Одарюк уточнив, що приймання передзамовлень уже розпочато, а "в усіх гравців будуть плюс-мінус однакові ціни". Він також зауважив, що Україна другий рік поспіль входить до "другої хвилі" світових продажів Apple — офіційні постачання відстають лише на тиждень від США, Великої Британії та Німеччини. На "сірому" ринку, за спостереженнями Одарюка, максимальні комплектації iPhone 17 Pro Max зараз доходять до 150 тис. грн.

"Насправді вже є ціни. Вже у нас стадія передзамовлення. Ви вже можете передзамовити, і у всіх гравців будуть плюс-мінус однакові ціни", — сказав Антон Одарюк в ефірі.

Офіційний продаж нової лінійки iPhone 17 в Україні стартує 26 вересня.

Нагадаємо, у 2025 році Apple вперше оснастила базову модель iPhone 17 дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що раніше було привілеєм лише "преміальних" версій. Водночас низка функцій, які вже давно стали стандартом у світі Android, досі залишаються недоступними.

Також ми писали, що Apple презентувала лінійку iPhone 17 у всьому світі, після чого було проведено дослідження рівня доступності флагмана в різних країнах. За основу взяли iPhone 17 Pro й підрахували, скільки робочих днів за стандартним 8-годинним графіком має відпрацювати середній працівник в Україні, щоб дозволити собі придбати цей смартфон.