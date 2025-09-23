Автономність iPhone 17 — результати тестів батареї всієї лінійки

В руках смартфони iPhone 17 та iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

iPhone Air виявився витривалішим, ніж очікувалося для корпуса завтовшки 5,6 мм. У комплексних тестах автономності смартфон поступився Pro-моделям, але не надто відстав від звичайного iPhone 17.

Про це пише Tom's Guide.

Читайте також:

Як тестували нові iPhone 17

У випробуваннях використано стандарт Tom's Guide Battery Test: безперервне перегортання вебсторінок у мережі 5G за яскравості екрана 150 ніт. Додатково перевірено витрати заряду під час 5-годинного відтворення одного й того ж відео на YouTube. Паралельно тестувалися iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, а також Samsung Galaxy S25 Edge і Galaxy S25 Ultra.

Результати вебсерфінгу з 5G такі:

iPhone 17 Pro Max — 17 годин 54 хвилини;

iPhone 17 Pro — 15 годин 32 хвилини;

Galaxy S25 Ultra — 14 годин 27 хвилин;

iPhone 17 — 12 годин 47 хвилин;

iPhone Air — 12 годин 2 хвилини;

Galaxy S25 Edge — 11 годин 48 хвилин.

iPhone Air пропрацював 12 годин 2 хвилини — трохи довше за Galaxy S25 Edge (11:48) і на 45 хвилин менше, ніж iPhone 17 (12:47). Абсолютним лідером став iPhone 17 Pro Max із 17:54, а iPhone 17 Pro показав 15:32.

Результати відтворення потокового відео протягом 5 годин за залишком заряду такі:

iPhone 17 Pro Max — 88%;

iPhone Air — 81%;

iPhone 16 Pro Max — 80%;

Galaxy S25 Ultra — 75%;

Galaxy S25 Edge — 67%.

Після п'яти годин стримінгу iPhone Air мав 81% заряду — помітно краще, ніж тонкий Galaxy S25 Edge (67%). Теоретична екстраполяція для Air дає орієнтовні 26 годин 19 хвилин відтворення відео.

За заявою Apple, MagSafe Battery за 99 доларів додає близько 65% заряду для iPhone Air. У випробуваннях із таким акумулятором смартфон пропрацював 17 годин 15 хвилин, що майже дорівнює результату 17 Pro Max у тесті вебсерфінгу.

Нагадаємо, перші власники iPhone 17 вже стикаються з проблемою швидкої появи подряпин на корпусі. Найбільше нарікань надходить від користувачів Pro-версій — iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, які, попри високий статус, виявилися менш стійкими до щоденного зношування.

Також ми писали, що в Україні вже стартували передзамовлення на всю лінійку iPhone 17 з офіційно підтвердженими цінами. Попри воєнний стан, економічні труднощі та високу вартість, попит на новинки зростає, і найбільше замовлень припадає саме на топову модель iPhone 17 Pro Max.