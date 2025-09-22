iPhone Air пройшов тест міцності JerryRigEverything — результати здивували

В руках iPhone Air у тесті екрана із запальничкою. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone Air — найтонший смартфон Apple завтовшки 5,6 мм — пройшов жорсткі випробування від JerryRigEverything. Попри сумніви, руками зігнути пристрій не вдалося, а результати тестів виявилися кращими, ніж очікувалось.

Про це йдеться у відео JerryRigEverything на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Як iPhone Air впорався із тестом міцності

Перед "бенд-тестом" блогер традиційно провів серію випробувань, аби оцінити базову стійкість корпусу та скла:

Подряпини дисплея — заявлене Ceramic Shield 2 показало значно вищу твердість, ніж торік: за шкалою Мооса сліди практично відсутні на рівні 6 і ледь помітні на рівні 7. Водночас скло все одно лишається склом — повної невразливості не існує.

Грані та кнопки — поліровані титанові боковини подряпуються звичайним лезом. Кнопки ж виявилися міцними та не піддалися вилученню під час спроб, на відміну від випадків з іншими тонкими моделями.

Вогонь — після впливу полум'ям запальнички на екрані не залишилося слідів, а олеофобне покриття не постраждало.

Головний етап — згинання корпусу. З першої та зворотної сторони руками смартфон залишився цілим: при докладанні сили корпус давав мінімальну кривину й повертався у вихідну форму завдяки жорсткості титану.

Щоб отримати об'єктивну цифру руйнування, автор використав підіймальний механізм із динамометром. Критичне навантаження склало приблизно 98 кг: у цей момент погнулася рама й тріснуло фронтальне скло в районі нижче кнопки гучності. Задня панель залишилася неушкодженою.

Таким чином, у повсякденних сценаріях погнути iPhone Air практично нереально: руками це не вийшло, а контрольована деформація настала лише під навантаженням близько 98 кг, причому без пошкоджень заднього скла. Загальна стійкість для настільки тонкого корпусу виявилася високою.

Нагадаємо, iPhone супроводжує користувачів у будь-яких умовах — він завжди під рукою: у кишені, на кухні чи навіть у ванній кімнаті. Через це простого протирання екрана футболкою недостатньо: пристрій потребує регулярного та ретельного очищення, щоб зберегти вигляд і справність у довгостроковій перспективі.

Також ми писали, що перші власники iPhone 17 почали скаржитися на швидку появу подряпин на корпусі. Найбільше це торкнулося версій Pro — iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, де новий матеріал виявився менш стійким до пошкоджень.