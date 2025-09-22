Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Технології iPhone Air пройшов випробування на міцність — як впорався

iPhone Air пройшов випробування на міцність — як впорався

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:32
iPhone Air пройшов тест міцності JerryRigEverything — результати здивували
В руках iPhone Air у тесті екрана із запальничкою. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone Air — найтонший смартфон Apple завтовшки 5,6 мм — пройшов жорсткі випробування від JerryRigEverything. Попри сумніви, руками зігнути пристрій не вдалося, а результати тестів виявилися кращими, ніж очікувалось.

Про це йдеться у відео JerryRigEverything на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Як iPhone Air впорався із тестом міцності

Перед "бенд-тестом" блогер традиційно провів серію випробувань, аби оцінити базову стійкість корпусу та скла:

  • Подряпини дисплея — заявлене Ceramic Shield 2 показало значно вищу твердість, ніж торік: за шкалою Мооса сліди практично відсутні на рівні 6 і ледь помітні на рівні 7. Водночас скло все одно лишається склом — повної невразливості не існує.
  • Грані та кнопки — поліровані титанові боковини подряпуються звичайним лезом. Кнопки ж виявилися міцними та не піддалися вилученню під час спроб, на відміну від випадків з іншими тонкими моделями.
  • Вогонь — після впливу полум'ям запальнички на екрані не залишилося слідів, а олеофобне покриття не постраждало.

Головний етап — згинання корпусу. З першої та зворотної сторони руками смартфон залишився цілим: при докладанні сили корпус давав мінімальну кривину й повертався у вихідну форму завдяки жорсткості титану.

Щоб отримати об'єктивну цифру руйнування, автор використав підіймальний механізм із динамометром. Критичне навантаження склало приблизно 98 кг: у цей момент погнулася рама й тріснуло фронтальне скло в районі нижче кнопки гучності. Задня панель залишилася неушкодженою.

Таким чином, у повсякденних сценаріях погнути iPhone Air практично нереально: руками це не вийшло, а контрольована деформація настала лише під навантаженням близько 98 кг, причому без пошкоджень заднього скла. Загальна стійкість для настільки тонкого корпусу виявилася високою.

Нагадаємо, iPhone супроводжує користувачів у будь-яких умовах — він завжди під рукою: у кишені, на кухні чи навіть у ванній кімнаті. Через це простого протирання екрана футболкою недостатньо: пристрій потребує регулярного та ретельного очищення, щоб зберегти вигляд і справність у довгостроковій перспективі.

Також ми писали, що перші власники iPhone 17 почали скаржитися на швидку появу подряпин на корпусі. Найбільше це торкнулося версій Pro — iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, де новий матеріал виявився менш стійким до пошкоджень.

Apple iPhone тест випробовування iPhone Air міцність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації