iPhone 17 Pro має проблеми з корпусом — користувачі скаржаться на подряпини

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Перші користувачі нових iPhone 17 повідомляють про швидку появу подряпин на корпусі. Найчастіше проблема трапляється у версіях Pro — iPhone 17 Pro та 17 Pro Max.

Про це пишуть користувачі на Reddit.

Реклама

Читайте також:

У чому проблема нових iPhone 17 Pro

У моделях Pro цього року Apple відмовилася від титану та перейшла на анодований алюмінієвий сплав 7000-ї серії. Користувачі масово скаржаться у соцмережах і на форумах, що навіть за дбайливого використання на корпусі швидко з'являються помітні пошкодження.

Подряпини на корпусі iPhone 17 Pro від магніту. Фото: Reddit

Перехід на алюміній дозволив зменшити товщину корпусу та збільшити місткість акумулятора. Водночас цей матеріал виявився менш стійким до подряпин і механічних ушкоджень, ніж титановий корпус iPhone 16 Pro. Фахівці вважають, що Apple пішла на компроміс заради тепловідведення та ваги пристрою, але це негативно позначилося на зносостійкості корпусу.

Ба більше, в офіційних магазинах Apple відмовляються міняти або ремонтувати пристрої з такими дефектами, посилаючись на політику компанії та умови гарантії.

На відміну від Pro-версій, базові iPhone 17 мають титанові елементи корпусу, що зменшує ймовірність подібних проблем.

Нагадаємо, після презентації нової лінійки iPhone було проведено дослідження, яке показало різницю у фінансових можливостях мешканців різних країн. За основу взяли модель iPhone 17 Pro й підрахували, скільки повних робочих днів при стандартному 8-годинному графіку потрібно середньостатистичному працівнику, аби дозволити собі цей флагман.

Також ми писали, що вартість iPhone 17 стартує від 799 доларів, однак навіть у США такий цінник виявляється відчутним для багатьох покупців. Для України ж придбання нового смартфона стає ще більш затратним, зважаючи на рівень доходів та економічні умови.