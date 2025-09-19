iPhone 17 Pro царапается быстрее обычного — покупатели в ярости

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Первые пользователи новых iPhone 17 сообщают о быстром появлении царапин на корпусе. Чаще всего проблема случается в версиях Pro — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Об этом пишут пользователи на Reddit.

В чем проблема новых iPhone 17 Pro 17 Pro

В моделях Pro этого года Apple отказалась от титана и перешла на анодированный алюминиевый сплав 7000-й серии. Пользователи массово жалуются в соцсетях и на форумах, что даже при бережном использовании на корпусе быстро появляются заметные повреждения.

Царапины на корпусе iPhone 17 Pro от магнита. Фото: Reddit

Переход на алюминий позволил уменьшить толщину корпуса и увеличить емкость аккумулятора. В то же время этот материал оказался менее устойчивым к царапинам и механическим повреждениям, чем титановый корпус iPhone 16 Pro. Специалисты считают, что Apple пошла на компромисс ради теплоотвода и веса устройства, но это негативно сказалось на износостойкости корпуса.

Более того, в официальных магазинах Apple отказываются менять или ремонтировать устройства с такими дефектами, ссылаясь на политику компании и условия гарантии.

В отличие от Pro-версий, базовые iPhone 17 имеют титановые элементы корпуса, что уменьшает вероятность подобных проблем.

Напомним, после презентации новой линейки iPhone было проведено исследование, которое показало разницу в финансовых возможностях жителей разных стран. За основу взяли модель iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько полных рабочих дней при стандартном 8-часовом графике нужно среднестатистическому работнику, чтобы позволить себе этот флагман.

Также мы писали, что стоимость iPhone 17 стартует от 799 долларов, однако даже в США такой ценник оказывается ощутимым для многих покупателей. Для Украины же приобретение нового смартфона становится еще более затратным, учитывая уровень доходов и экономические условия.