Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple под огнем критики — iPhone 17 Pro очень легко царапается

Apple под огнем критики — iPhone 17 Pro очень легко царапается

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:32
iPhone 17 Pro царапается быстрее обычного — покупатели в ярости
В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Первые пользователи новых iPhone 17 сообщают о быстром появлении царапин на корпусе. Чаще всего проблема случается в версиях Pro — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Об этом пишут пользователи на Reddit.

Реклама
Читайте также:

В чем проблема новых iPhone 17 Pro 17 Pro

В моделях Pro этого года Apple отказалась от титана и перешла на анодированный алюминиевый сплав 7000-й серии. Пользователи массово жалуются в соцсетях и на форумах, что даже при бережном использовании на корпусе быстро появляются заметные повреждения.

iPhone 17 Pro царапины
Царапины на корпусе iPhone 17 Pro от магнита. Фото: Reddit

Переход на алюминий позволил уменьшить толщину корпуса и увеличить емкость аккумулятора. В то же время этот материал оказался менее устойчивым к царапинам и механическим повреждениям, чем титановый корпус iPhone 16 Pro. Специалисты считают, что Apple пошла на компромисс ради теплоотвода и веса устройства, но это негативно сказалось на износостойкости корпуса.

Более того, в официальных магазинах Apple отказываются менять или ремонтировать устройства с такими дефектами, ссылаясь на политику компании и условия гарантии.

В отличие от Pro-версий, базовые iPhone 17 имеют титановые элементы корпуса, что уменьшает вероятность подобных проблем.

Напомним, после презентации новой линейки iPhone было проведено исследование, которое показало разницу в финансовых возможностях жителей разных стран. За основу взяли модель iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько полных рабочих дней при стандартном 8-часовом графике нужно среднестатистическому работнику, чтобы позволить себе этот флагман.

Также мы писали, что стоимость iPhone 17 стартует от 799 долларов, однако даже в США такой ценник оказывается ощутимым для многих покупателей. Для Украины же приобретение нового смартфона становится еще более затратным, учитывая уровень доходов и экономические условия.

ремонт Apple гаджеты смартфон iPhone 17 Pro царапины
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации