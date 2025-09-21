Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як правильно почистити iPhone від бруду без сервісного центру

Як правильно почистити iPhone від бруду без сервісного центру

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 16:32
Очищення iPhone від бруду вдома — що можна і не можна категорично робити
В руках смартфон Apple iPhone, протертий ганчіркою. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone супроводжує нас усюди — у кишенях, на кухонних поверхнях і навіть у ванній. Тому протерти екран футболкою — замало: час від часу смартфону потрібне справжнє глибоке очищення.

Про це пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Бруд і мікроби накопичуються не лише на екрані, а й у важкодоступних місцях — портах і решітках динаміків. Це питання не тільки гігієни: забиті отвори можуть приглушувати звук або заважати заряджанню. Для безпечного чищення не потрібен сервіс: усе можна зробити вдома за кілька простих кроків.

Як очистити зовнішні поверхні

Перед початком від'єднайте всі кабелі та аксесуари, вимкніть пристрій і зніміть чохол — телефон і чохол чистять окремо. Основний інструмент — мікрофібра (підійде й м'яка безворсова серветка для окулярів чи оптики): вона не дряпає екран і покриття, ефективно прибирає пил, сліди жиру та бруду. Більшість забруднень знімаються насухо, але для стійких плям або дезінфекції можна злегка зволожити серветку водою або 70% ізопропіловим спиртом.

Не розпилюйте рідину безпосередньо на iPhone — вона може потрапити в отвори та пошкодити пристрій. Уникайте агресивної хімії (склоочисників, відбілювачів), абразивних ганчірок і паперових рушників — вони руйнують захисні покриття. Силіконові та пластикові чохли можна помити теплою водою з милом, потім ретельно сполоснути й повністю висушити. Для шкіряних чохлів орієнтуйтеся на рекомендації виробника — догляд залежить від типу обробки.

Як очистити порти й решітки динаміків

Порти та решітки — магніти для пилу, ворсу й "кишенькового" сміття, що з часом може викликати приглушений звук, перебої з підключенням або перегрів під час заряджання. Працюйте повільно та обережно. Спершу візьміть суху щітку з м'якою щетиною (найніжнішу зубну або спеціальну для електроніки) і легкими рухами пройдіться навколо порту Lightning/USB-C, решіток динаміків і мікрофонів, щоб зняти пухкий бруд. Якщо лишилися частинки, допоможе дерев'яна чи пластикова зубочистка — дійте дуже обережно, не натискаючи.

Металеві предмети (скріпки, шпильки, "голки" для SIM-лотка) використовувати не можна — вони здатні пошкодити внутрішні елементи. Не застосовуйте стиснене повітря: струмінь може загнати сміття глибше або зашкодити делікатним компонентам.

Нагадаємо, смартфон давно став невіднятною частиною повсякденного життя, проте навіть найнадійніші моделі з часом можуть ламатися. Збої рідко виникають раптово — зазвичай пристрій заздалегідь "сигналізує" про майбутні проблеми.

Також ми писали, що правильно наклеєне захисне скло здатне значно продовжити термін служби екрана та зберегти зовнішній вигляд смартфона. Є кілька простих порад, які допоможуть наклеїти його акуратно, без пилу та повітряних бульбашок під поверхнею.

ремонт iPhone смартфон догляд екран очищення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації