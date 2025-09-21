Очищення iPhone від бруду вдома — що можна і не можна категорично робити

В руках смартфон Apple iPhone, протертий ганчіркою. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone супроводжує нас усюди — у кишенях, на кухонних поверхнях і навіть у ванній. Тому протерти екран футболкою — замало: час від часу смартфону потрібне справжнє глибоке очищення.

Про це пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Бруд і мікроби накопичуються не лише на екрані, а й у важкодоступних місцях — портах і решітках динаміків. Це питання не тільки гігієни: забиті отвори можуть приглушувати звук або заважати заряджанню. Для безпечного чищення не потрібен сервіс: усе можна зробити вдома за кілька простих кроків.

Як очистити зовнішні поверхні

Перед початком від'єднайте всі кабелі та аксесуари, вимкніть пристрій і зніміть чохол — телефон і чохол чистять окремо. Основний інструмент — мікрофібра (підійде й м'яка безворсова серветка для окулярів чи оптики): вона не дряпає екран і покриття, ефективно прибирає пил, сліди жиру та бруду. Більшість забруднень знімаються насухо, але для стійких плям або дезінфекції можна злегка зволожити серветку водою або 70% ізопропіловим спиртом.

Не розпилюйте рідину безпосередньо на iPhone — вона може потрапити в отвори та пошкодити пристрій. Уникайте агресивної хімії (склоочисників, відбілювачів), абразивних ганчірок і паперових рушників — вони руйнують захисні покриття. Силіконові та пластикові чохли можна помити теплою водою з милом, потім ретельно сполоснути й повністю висушити. Для шкіряних чохлів орієнтуйтеся на рекомендації виробника — догляд залежить від типу обробки.

Як очистити порти й решітки динаміків

Порти та решітки — магніти для пилу, ворсу й "кишенькового" сміття, що з часом може викликати приглушений звук, перебої з підключенням або перегрів під час заряджання. Працюйте повільно та обережно. Спершу візьміть суху щітку з м'якою щетиною (найніжнішу зубну або спеціальну для електроніки) і легкими рухами пройдіться навколо порту Lightning/USB-C, решіток динаміків і мікрофонів, щоб зняти пухкий бруд. Якщо лишилися частинки, допоможе дерев'яна чи пластикова зубочистка — дійте дуже обережно, не натискаючи.

Металеві предмети (скріпки, шпильки, "голки" для SIM-лотка) використовувати не можна — вони здатні пошкодити внутрішні елементи. Не застосовуйте стиснене повітря: струмінь може загнати сміття глибше або зашкодити делікатним компонентам.

Нагадаємо, смартфон давно став невіднятною частиною повсякденного життя, проте навіть найнадійніші моделі з часом можуть ламатися. Збої рідко виникають раптово — зазвичай пристрій заздалегідь "сигналізує" про майбутні проблеми.

Також ми писали, що правильно наклеєне захисне скло здатне значно продовжити термін служби екрана та зберегти зовнішній вигляд смартфона. Є кілька простих порад, які допоможуть наклеїти його акуратно, без пилу та повітряних бульбашок під поверхнею.