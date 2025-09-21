Видео
Как очистить порты iPhone от пыли и грязи в домашних условиях

Дата публикации 21 сентября 2025 16:32
Очистка iPhone от грязи в домашних условиях — что можно и чего нельзя делать
В руках смартфон Apple iPhone, протертый тряпкой. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone сопровождает нас повсюду — в карманах, на кухонных поверхностях и даже в ванной. Поэтому протереть экран футболкой — мало: время от времени смартфону нужна настоящая глубокая очистка.

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Грязь и микробы скапливаются не только на экране, но и в труднодоступных местах — портах и решетках динамиков. Это вопрос не только гигиены: забитые отверстия могут приглушать звук или мешать зарядке. Для безопасной чистки не нужен сервис: все можно сделать дома в несколько простых шагов.

Как очистить внешние поверхности

Перед началом отсоедините все кабели и аксессуары, выключите устройство и снимите чехол — телефон и чехол чистят отдельно. Основной инструмент — микрофибра (подойдет и мягкая безворсовая салфетка для очков или оптики): она не царапает экран и покрытие, эффективно убирает пыль, следы жира и грязи. Большинство загрязнений снимаются насухо, но для стойких пятен или дезинфекции можно слегка увлажнить салфетку водой или 70% изопропиловым спиртом.

Не распыляйте жидкость непосредственно на iPhone — она может попасть в отверстия и повредить устройство. Избегайте агрессивной химии (стеклоочистителей, отбеливателей), абразивных тряпок и бумажных полотенец — они разрушают защитные покрытия. Силиконовые и пластиковые чехлы можно помыть теплой водой с мылом, затем тщательно сполоснуть и полностью высушить. Для кожаных чехлов ориентируйтесь на рекомендации производителя — уход зависит от типа отделки.

Как очистить порты и решетки динамиков

Порты и решетки — магниты для пыли, ворса и "карманного" мусора, что со временем может вызвать приглушенный звук, перебои с подключением или перегрев при зарядке. Работайте медленно и осторожно. Сперва возьмите сухую щетку с мягкой щетиной (самую нежную зубную или специальную для электроники) и легкими движениями пройдитесь вокруг порта Lightning/USB-C, решеток динамиков и микрофонов, чтобы снять рыхлую грязь. Если остались частицы, поможет деревянная или пластиковая зубочистка — действуйте очень осторожно, не нажимая.

Металлические предметы (скрепки, булавки, "иглы" для SIM-лотка) использовать нельзя — они способны повредить внутренние элементы. Не применяйте сжатый воздух: струя может загнать мусор глубже или повредить деликатные компоненты.

Напомним, смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, однако даже самые надежные модели со временем могут ломаться. Сбои редко возникают внезапно — обычно устройство заранее "сигнализирует" о предстоящих проблемах.

Также мы писали, что правильно наклеенное защитное стекло способно значительно продлить срок службы экрана и сохранить внешний вид смартфона. Есть несколько простых советов, которые помогут наклеить его аккуратно, без пыли и воздушных пузырей под поверхностью.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
