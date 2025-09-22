iPhone Air прошёл тест на прочность от JerryRigEverything — результат удивил

В руках iPhone Air в тесте экрана с зажигалкой. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple толщиной 5,6 мм — прошел жесткие испытания от JerryRigEverything. Несмотря на сомнения, руками согнуть устройство не удалось, а результаты тестов оказались лучше, чем ожидалось.

Об этом говорится в видео JerryRigEverything на YouTube.

Реклама

Читайте также:

Как iPhone Air справился с тестом прочности

Перед "бенд-тестом" блогер традиционно провел серию испытаний, чтобы оценить базовую устойчивость корпуса и стекла:

Царапины дисплея — заявленное Ceramic Shield 2 показало значительно более высокую твердость, чем в прошлом году: по шкале Мооса следы практически отсутствуют на уровне 6 и едва заметны на уровне 7. В то же время стекло все равно остается стеклом — полной неуязвимости не существует.

Грани и кнопки — полированные титановые боковины поцарапаются обычным лезвием. Кнопки же оказались прочными и не поддались изъятию при попытках, в отличие от случаев с другими тонкими моделями.

Огонь — после воздействия пламенем зажигалки на экране не осталось следов, а олеофобное покрытие не пострадало.

Главный этап — сгибание корпуса. С первой и обратной стороны руками смартфон остался целым: при приложении силы корпус давал минимальную кривизну и возвращался в исходную форму благодаря жесткости титана.

Чтобы получить объективную цифру разрушения, автор использовал подъемный механизм с динамометром. Критическая нагрузка составила примерно 98 кг: в этот момент погнулась рама и треснуло фронтальное стекло в районе ниже кнопки громкости. Задняя панель осталась невредимой.

Таким образом, в повседневных сценариях погнуть iPhone Air практически нереально: руками это не получилось, а контролируемая деформация наступила лишь под нагрузкой около 98 кг, причем без повреждений заднего стекла. Общая устойчивость для столь тонкого корпуса оказалась высокой.

Напомним, iPhone сопровождает пользователей в любых условиях — он всегда под рукой: в кармане, на кухне или даже в ванной комнате. Поэтому простого протирания экрана футболкой недостаточно: устройство нуждается в регулярной и тщательной очистке, чтобы сохранить вид и исправность в долгосрочной перспективе.

Также мы писали, что первые владельцы iPhone 17 начали жаловаться на быстрое появление царапин на корпусе. Больше всего это коснулось версий Pro — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, где новый материал оказался менее устойчивым к повреждениям.