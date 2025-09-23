Видео
Главная Технологии Apple копирует Android — как это доказывает iPhone 17 Pro

Apple копирует Android — как это доказывает iPhone 17 Pro

Дата публикации 23 сентября 2025 16:32
iPhone 17 Pro стал ближе к Android — чем флагман напоминает конкурента
На столе смартфон Apple iPhone 17 Pro смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Новые подходы Apple в дизайне, ПО и камерах делают iPhone 17 Pro значительно ближе к ведущим Android-флагманам. Это заметное смещение от традиционной стратегии компании, которая годами держалась собственного курса.

Об этом пишет Gizmochina.

Как Apple перенимает опыт Android

Apple перешла с полированного титана на матовый сплошной алюминий 7000-й серии: легче, приятнее на ощупь и ближе к стилю Android-флагманов OnePlus/Xiaomi. "Плато" на тыльной панели освободило место для большего аккумулятора и испарительной камеры (как у многих Android), что лучше отводит тепло во время игр и ИИ-нагрузок. Оттенок Cosmic Orange подчеркивает фокус на производительности, а не на блеске.

iPhone 17 Pro Cosmic Orange
В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro в оранжевом цвете Cosmic Orange. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 получила самый большой за годы редизайн: Liquid Glass с полупрозрачными слоями, "живые" обои и динамические макеты в духе Android's Material You. Добавлена полноценная кастомизация — включая прозрачные иконки, как в Android, и адаптивные часы на экране блокировки. Safari, "Фото" и "Камера" упрощены, а в Apple Music появились "плавающие" вкладки, сжимающиеся при скролле — как во многих Android-приложениях.

Все три модуля камеры — 48 Мп, а новый 200 мм телефото с 8x оптическим зумом — самый длинный в линейке и напрямую конкурирует с Galaxy S25 Ultra. Фронталка — 18 Мп с Center Stage, добавлена двойная запись видео и макро — функции, которые давно популярны у китайских Android-брендов.

Apple Intelligence работает локально на устройстве и обеспечивает итоги сообщений, создание Genmoji и генерацию изображений, а Visual Intelligence — ответ на Google Circle to Search. Появились Pixel-подобные Call Screening, Hold Assist и Live Translation. В "Картах" — трекинг поездок и история локаций, в Wallet — обновление перелетов с синхронизацией в "Картах" и Find My. Apple Games структурирует игры подобно Google Play Games, а разработчикам открыли системный доступ к моделям ИИ.

iPhone 17 Pro демонстрирует новую стратегию Apple: без колебаний заимствовать наработки Android — от дизайна и гибкого UI до агрессивных камерных характеристик. Результат выглядит современно и конкурирует там, где раньше ощущалось отставание.

Напомним, iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple с толщиной всего 5,6 мм и уже прошел строгие тесты на прочность. Несмотря на опасения насчет хрупкости, руками согнуть его не удалось, а результаты испытаний превзошли ожидания, доказав, что даже ультратонкий корпус может быть достаточно надежным.

Также мы писали, что в Украине уже открыт предзаказ на линейку iPhone 17 с официально подтвержденными ценами. Спрос на новые модели растет, несмотря на военные обстоятельства, экономическую нестабильность и высокую стоимость, причем больше всего заказов приходится на топовый iPhone 17 Pro Max.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
