iPhone 17 Pro став схожим на Android — що перейняла Apple в Google

Нові підходи Apple у дизайні, ПЗ та камерах роблять iPhone 17 Pro значно ближчим до провідних Android-флагманів. Це помітний зсув від традиційної стратегії компанії, яка роками трималася власного курсу.

Про це пише Gizmochina.

Як Apple переймає досвід Android

Apple перейшла з полірованого титану на матовий суцільний алюміній 7000-ї серії: легше, приємніше на дотик і ближче до стилю Android-флагманів OnePlus/Xiaomi. "Плато" на тильній панелі звільнило місце для більшого акумулятора та випарної камери (як у багатьох Android), що краще відводить тепло під час ігор і ШІ-навантажень. Відтінок Cosmic Orange підкреслює фокус на продуктивності, а не на блиску.

iOS 26 отримала найбільший за роки редизайн: Liquid Glass із напівпрозорими шарами, "живі" шпалери та динамічні макети в дусі Android's Material You. Додано повноцінну кастомізацію — включно з прозорими іконками, як в Android, та адаптивним годинником на екрані блокування. Safari, "Фото" й "Камера" спрощено, а в Apple Music з'явилися "плаваючі" вкладки, що стискаються під час скролу — як у багатьох Android-додатках.

Усі три модулі камери — 48 Мп, а новий 200 мм телефото з 8x оптичним зумом — найдовший в лінійці й безпосередньо конкурує з Galaxy S25 Ultra. Фронталка — 18 Мп із Center Stage, додано подвійний запис відео та макро — функції, які давно популярні в китайських Android-брендів.

Apple Intelligence працює локально на пристрої й забезпечує підсумки повідомлень, створення Genmoji та генерацію зображень, а Visual Intelligence — відповідь на Google Circle to Search. З'явилися Pixel-подібні Call Screening, Hold Assist і Live Translation. У "Картах" — трекінг поїздок та історія локацій, у Wallet — оновлення перельотів із синхронізацією в "Картах" і Find My. Apple Games структурує ігри подібно до Google Play Games, а розробникам відкрили системний доступ до моделей ШІ.

iPhone 17 Pro демонструє нову стратегію Apple: без вагань запозичувати напрацювання Android — від дизайну та гнучкого UI до агресивних камерних характеристик. Результат має сучасний вигляд й конкурує там, де раніше відчувалося відставання.

Нагадаємо, iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple із товщиною всього 5,6 мм і вже пройшов суворі тести на міцність. Попри побоювання щодо крихкості, руками зігнути його не вдалося, а результати випробувань перевершили очікування, довівши, що навіть ультратонкий корпус може бути достатньо надійним.

Також ми писали, що в Україні вже відкрито передзамовлення на лінійку iPhone 17 з офіційно підтвердженими цінами. Попит на нові моделі зростає, попри воєнні обставини, економічну нестабільність і високу вартість, причому найбільше замовлень припадає на топовий iPhone 17 Pro Max.