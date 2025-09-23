Складаний iPhone у 2026 році — який отримає дизайн та ціну

Концепт складаного iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Складаний iPhone стане "зіркою" лінійки Apple у 2026 році. Жодних офіційних деталей компанія не розкриває, але джерела, знайомі з планами, окреслюють ключові орієнтири щодо вигляду, місця збирання та орієнтовної вартості.

Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg.

Який дизайн та цінник отримає iPhone Fold

За поточними даними, Apple готує надтонкий складаний смартфон, який за задумом має нагадувати два титанові iPhone Air, розташовані пліч-о-пліч. Такий підхід натякає на акцент компанії на мінімальній товщині та інженерній "чистоті" конструкції.

Виробництво, за очікуваннями, відбуватиметься щонайменше на потужностях Foxconn у Китаї. Попри розмови про можливу збірку в Індії, на цей момент йдеться саме про китайські ланцюжки постачання — принаймні частково.

Щодо ціни, пристрій позиціюватимуть як помітно дорожчий за попередні iPhone: орієнтир — не менше 2 000 доларів. Старт очікується у звичне для Apple осіннє "вікно" презентацій, із можливими незначними відхиленнями від графіка.

Нагадаємо, iPhone Air став найтоншим смартфоном в історії Apple — його товщина становить лише 5,6 мм. Пристрій пройшов суворі випробування на міцність від JerryRigEverything: попри сумніви, руками зігнути його не вдалося, а загальна стійкість виявилася значно вищою за очікування.

Також ми писали, що iPhone супроводжує користувачів практично скрізь — від кишені й кухонного столу до ванної кімнати. Через це просте протирання екрана тканиною не є достатнім: смартфону час від часу потрібне глибоке очищення, яке забезпечить не лише привабливий вигляд, а й правильну роботу.