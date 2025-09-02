Відео
Головна Технології iPhone Fold отримає Touch ID у кнопці замість сучасного Face ID

iPhone Fold отримає Touch ID у кнопці замість сучасного Face ID

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:24
В iPhone Fold з'явиться популярна функція зі старих моделей — що відомо
Концепт смартфона iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple планує встановити сканер відбитків у бічну кнопку живлення в iPhone Fold, відмовившись від ідеї підекранного Touch ID. Як стверджує авторитетний інсайдер, варіант з ультразвуковим датчиком під дисплеєм малоймовірний.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Що відомо про перший складаний iPhone

iPhone Fold очікують наступного року як новий флагман з ціною близько 2 000 доларів. Повідомляється про 5,5-дюймовий зовнішній екран і 7,8-дюймову внутрішню панель у розкладеному стані — фактично поєднання iPhone та iPad mini в одному пристрої.

Apple витратила багато часу на розробку складаного смартфона, дотримуючись підходу "краще не першим". Компанія нібито чекала, доки стане можливим майже повністю прибрати видиму складку на екрані. Партнер із дисплеїв Samsung, за повідомленнями, ще в лютому продемонстрував результат, який задовольнив Apple. Така обережність пояснюється і стартовими проблемами категорії: перший Galaxy Fold вийшов настільки невдалим, що його довелося відкликати в оглядачів і скасувати замовлення, а навіть через чотири покоління модель залишалася вразливою до пошкоджень через пил у зоні згину.

Чому Touch ID, а не Face ID

Використання Face ID у складаному формфакторі ускладнює товщина модуля TrueDepth: очікується, що iPhone Fold матиме приблизно 4,5 мм у товщину в розкладеному стані — менше, ніж потребує цей сканер. Додається й фактор вартості: для обох екранів довелося б дублювати систему розпізнавання облич, тоді як один сенсор відбитка в кнопці значно економніший.

Apple має патенти і на вбудований у дисплей Touch ID, і на підекранний Face ID, але вважається, що в iPhone Fold цього не буде.

Нагадаємо, серія iPhone 17 обіцяє наймасштабніше оновлення за останні роки. Однак справжній технологічний прорив Apple готує вже на наступний рік — очікується дебют першого складаного iPhone Fold із двома дисплеями та адаптованою iOS 27.

Також ми писали, що довгоочікуваний складаний смартфон Apple може вийти вже у 2026 році. За даними аналітиків і відомого журналіста Марка Гурмана, iPhone Fold матиме низку переваг перед конкурентами, зокрема й над Samsung Galaxy Z Fold 7.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
