Главная Технологии iPhone Fold получит Touch ID в кнопке вместо актуального Face ID

iPhone Fold получит Touch ID в кнопке вместо актуального Face ID

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:24
В iPhone Fold появится популярная функция из старых моделей — что известно
Концепт смартфона iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple планирует установить сканер отпечатков в боковую кнопку питания в iPhone Fold, отказавшись от идеи подэкранного Touch ID. Как утверждает авторитетный инсайдер, вариант с ультразвуковым датчиком под дисплеем маловероятен.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Что известно о первом складном iPhone

iPhone Fold ожидают в следующем году как новый флагман с ценой около 2 000 долларов. Сообщается о 5,5-дюймовом внешнем экране и 7,8-дюймовой внутренней панели в разложенном состоянии — фактически сочетание iPhone и iPad mini в одном устройстве.

Apple потратила много времени на разработку складного смартфона, придерживаясь подхода "лучше не первым". Компания якобы ждала, пока станет возможным почти полностью убрать видимую складку на экране. Партнер по дисплеям Samsung, по сообщениям, еще в феврале продемонстрировал результат, который удовлетворил Apple. Такая осторожность объясняется и стартовыми проблемами категории: первый Galaxy Fold получился настолько неудачным, что его пришлось отозвать у обозревателей и отменить заказы, а даже спустя четыре поколения модель оставалась уязвимой к повреждениям из-за пыли в зоне сгиба.

Почему Touch ID, а не Face ID

Использование Face ID в складном формфакторе усложняет толщина модуля TrueDepth: ожидается, что iPhone Fold будет иметь примерно 4,5 мм в толщину в разложенном состоянии — меньше, чем требует этот сканер. Добавляется и фактор стоимости: для обоих экранов пришлось бы дублировать систему распознавания лиц, тогда как один сенсор отпечатка в кнопке значительно экономнее.

Apple имеет патенты и на встроенный в дисплей Touch ID, и на подэкранный Face ID, но считается, что в iPhone Fold этого не будет.

Напомним, серия iPhone 17 обещает самое масштабное обновление за последние годы. Однако настоящий технологический прорыв Apple готовит уже на следующий год — ожидается дебют первого складного iPhone Fold с двумя дисплеями и адаптированной iOS 27.

Также мы писали, что долгожданный складной смартфон Apple может выйти уже в 2026 году. По данным аналитиков и известного журналиста Марка Гурмана, iPhone Fold будет иметь ряд преимуществ перед конкурентами, в том числе и над Samsung Galaxy Z Fold 7.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
