Главная Технологии Apple готовит iPhone Fold — сколько будет стоить новинка

Apple готовит iPhone Fold — сколько будет стоить новинка

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:34
Складной iPhone выйдет в 2026 году — какая будет цена и дизайн
Концепт складного iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Складной iPhone станет "звездой" линейки Apple в 2026 году. Никаких официальных деталей компания не раскрывает, но источники, знакомые с планами, очерчивают ключевые ориентиры относительно вида, места сборки и ориентировочной стоимости.

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Читайте также:

Какой дизайн и ценник получит iPhone Fold

По текущим данным, Apple готовит сверхтонкий складной смартфон, который по замыслу должен напоминать два титановых iPhone Air, расположенных бок о бок. Такой подход намекает на акцент компании на минимальной толщине и инженерной "чистоте" конструкции.

Производство, по ожиданиям, будет происходить как минимум на мощностях Foxconn в Китае. Несмотря на разговоры о возможной сборке в Индии, на данный момент речь идет именно о китайских цепочках поставок — по крайней мере частично.

Что касается цены, устройство будут позиционировать как заметно дороже предыдущих iPhone: ориентир — не менее 2 000 долларов. Старт ожидается в привычное для Apple осеннее "окно" презентаций, с возможными незначительными отклонениями от графика.

Напомним, iPhone Air стал самым тонким смартфоном в истории Apple — его толщина составляет всего 5,6 мм. Устройство прошло суровые испытания на прочность от JerryRigEverything: несмотря на сомнения, руками согнуть его не удалось, а общая устойчивость оказалась значительно выше ожиданий.

Также мы писали, что iPhone сопровождает пользователей практически везде — от кармана и кухонного стола до ванной комнаты. Из-за этого простое протирание экрана тканью не является достаточным: смартфону время от времени требуется глубокая очистка, которая обеспечит не только привлекательный вид, но и правильную работу.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
