Головна Технології В iPhone 17 знайшли критичний баг — на що скаржаться користувачі

В iPhone 17 знайшли критичний баг — на що скаржаться користувачі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:34
iPhone 17 має критичні проблеми з Wi-Fi та Bluetooth — що відомо
На столі смартфон Apple iPhone 17. Фото: Unsplash

Користувачі нової лінійки iPhone 17 повідомляють про періодичні розриви з'єднання Wi-Fi. Проблема проявляється у невеликої кількості власників і супроводжується нестабільною роботою Bluetooth.

Про це пише AppleInsider.

Читайте також:

Що саме відбувається

Деякі власники iPhone 17 звернулися на форум підтримки Apple зі скаргами на те, що з'єднання Wi-Fi час від часу "падає". Збій стосується саме сімейства iPhone 17 і, за наявними відгуками, трапляється не у всіх, але у помітної частини користувачів.

Повідомлення відрізняються деталями, однак спільною ознакою є те, що Wi-Fi — інколи разом із Bluetooth — від'єднується як у заблокованому, так і у розблокованому стані смартфона. Частина користувачів зазначає, що з'єднання відновлюється за кілька секунд.

"Складається враження, ніби чипи, що керують Wi-Fi і Bluetooth, щоразу перезавантажуються, коли прокидаєш телефон", — описує ситуацію один з відгуків на Reddit.

Через це, за словами автора, стає неможливо користуватися AirPlay, а інші додають, що не працює й бездротовий CarPlay.

Окремі повідомлення вказують на зв'язок проблеми з Apple Watch. Користувачі пишуть, що збої виникають, коли годинник надягнений і розблокований, а якщо заблокувати Apple Watch або зняти його, проблема зникає. Конкретна модель годинника при цьому не простежується.

Публічних коментарів від Apple поки немає. Деякі користувачі повідомляють, що зверталися до підтримки і їхні звернення "ескалювали" до інженерів компанії. З огляду на те що проблема не торкається кожного власника CarPlay з iPhone 17 та Apple Watch, малоймовірно, що йдеться про апаратний дефект. Існує вірогідність, що збої усунуть програмним оновленням.

Нагадаємо, в iPhone 17 Pro Apple застосувала нові підходи в дизайні, програмному забезпеченні та камерах, що зробило пристрій ближчим до провідних Android-флагманів. Це відчутна зміна стратегії для компанії, яка тривалий час трималася унікального шляху й майже не зважала на конкурентів.

Також ми писали, що iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple — його товщина становить лише 5,6 мм. Він пройшов суворі випробування від JerryRigEverything: попри сумніви в його міцності, зігнути пристрій вручну не вдалося, а результати тестів виявилися навіть кращими за очікувані.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
