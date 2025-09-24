Сколько лет обычно служит новый iPhone — советы для долгой работы

На столе смартфон iPhone 17 рядом с коробкой от него. Фото: Unsplash

iPhone — дорогой, но для многих незаменимый инструмент для связи и работы. Несмотря на это, как и любой гаджет, он имеет ограниченный срок службы и рано или поздно начинает работать хуже или вовсе выходит из строя.

Об этом пишет SlashGear.

Сколько "живет" новый iPhone

Apple рассчитывает, что средний срок службы iPhone составляет около трех лет, хотя на практике многие устройства работают дольше. В то же время на долговечность существенно влияют аккумулятор и программная поддержка: батарея со временем теряет емкость, а старые модели в конце концов перестают получать новые версии iOS — в среднем обновления выходят в течение 6-8 лет (официально Apple это не фиксирует). В определенный момент ремонт или замена могут быть неоправданными, если сам телефон уже ведет себя нестабильно.

В моделях iPhone 14 и старше аккумулятор обычно сохраняет около 80% первоначальной емкости после 500 циклов зарядки. Начиная с iPhone 15, показатель 80% ожидается после примерно 1000 циклов. Батарею можно заменить, однако это недешево и не всегда имеет смысл, если другие компоненты устройства тоже "устали".

Как продлить срок службы iPhone

Есть несколько простых привычек, которые помогут выжать из iPhone максимум лет:

Заботьтесь об аккумуляторе — старайтесь не оставлять телефон на зарядке на всю ночь и не держать его постоянно на 100%. Оптимальный диапазон — 20-80%. Важен и температурный режим: для батареи полезно оставаться в пределах 0-35°C.

Защитите корпус и дисплей — чехол и защитное стекло уменьшают последствия падений и царапин, которые накапливаются годами.

Поддерживайте "чистоту" аппаратной части — периодически очищайте разъемы, решетки и мелкие щели от пыли и мусора, чтобы избежать сбоев в работе.

Следите за ПО и памятью — обновления программного обеспечения полезны, а чрезмерно заполненное хранилище заставляет систему работать интенсивнее, что со временем вредит аппаратным ресурсам.

Покупка слишком старого подержанного iPhone — сомнительная идея, однако позаботиться о своем текущем устройстве точно стоит. Соблюдение базовых правил эксплуатации и внимательное отношение к аккумулятору помогут пользоваться смартфоном дольше без неприятных сюрпризов.

Напомним, в iPhone 17 Pro Apple реализовала новые решения в дизайне, программном обеспечении и фотовозможностях, благодаря чему смартфон стал значительно ближе к флагманам на Android. Это свидетельствует о заметном отходе от традиционной стратегии компании, которая годами придерживалась собственного уникального подхода.

Также мы писали, что iPhone Air оказался более выносливым, чем от него ожидали, учитывая ультратонкий корпус толщиной всего 5,6 мм. В комплексных тестах автономности он уступил моделям серии Pro, однако почти не отстал от стандартного iPhone 17, что стало довольно неожиданным результатом.